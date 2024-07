Mamá de Gala Montes responde a los señalamientos de la actriz: "me pegaba"

La actriz Gala Montes se ve envuelta en una fuerte polémica que involucra a su madre Crista Montes, donde ambas se han lanzado una serie de señalamientos por temas legales y personales, aquí te contamos más.

Recientemente fue la madre de la actriz quien la acusó de despedirla como su mánager y dejarla 'despojada', fue entonces, cuando Gala decidió dar su versión de los hechos a través de un video compartido en redes sociales, donde denunció extorsión, homofobia y explotación infantil.

En el video, Gala exhibió que su progenitora se había aprovechado de ella económicamente durante 18 años, alegando que fue forzada a trabajar desde los seis años.

Así mismo, le pidió que cese los ataques pues buscará resolver la situación legalmente.

Mientras tanto y minutos después de ser compartido ese video, fue Crista Montes quien contraatacó con acusaciones de agresión física, relatando un incidente en el que Gala le habría lanzado un plato y una lámpara durante una discusión.

Resulta que la violenta soy yo; y luego me agarraron entre las dos, esas escuinclas me agarraron a golpes (...) ojalá lo haga legal, yo tengo videos y no lo quiero hacer todo esto público, porque es mi hija.