Irina Baeva: Así reaccionó al ser despedida de aventurera, esto pasó

La famosa actriz de origen ruso al parecer no convenció con su desempeño en la puesta en escena; especialmente porque le dieron el protagónico.

Irina Baeva, actriz de origen ruso radicada en México, ha recibido duras críticas por su desempeño en la obra 'Aventurera', donde interpreta el legendario papel de Elena Tejero. Desde su debut, Baeva no logró convencer al público, recibiendo comentarios negativos sobre su actuación.

El periodista de espectáculos Michelle Rubalcava reveló la presunta reacción de la actriz ante la noticia de su inminente despido. Según Rubalcava, las quejas sobre su actuación fueron numerosas, y Baeva fue anunciada con grandes expectativas, pero la desilusión del público se hizo evidente tras varias funciones.

Videos de Baeva en plena función circularon en redes sociales, mostrando su rígida forma de bailar, lo que no agradó a la audiencia. Comparaciones con anteriores intérpretes del papel, como Niurka Marcos, Lis Vega y Edith González, surgieron rápidamente, señalando que su desempeño como bailarina dejaba mucho que desear.

Juan Osorio, productor de la obra, anunció que la joven actriz ya no estaría al frente de 'Aventurera', indicando que obedecía a la audiencia. Sin embargo, Rubalcava afirmó que las ganancias de la obra eran sumamente bajas, lo que pudo influir en la decisión.

Según Rubalcava, Osorio no habló con Baeva sobre su salida antes de anunciarlo públicamente. La noticia afectó profundamente a la actriz, quien se mostró muy afectada

Además, se rumorea que la relación entre Baeva y Gabriel Soto ha terminado. Aunque no han confirmado ni desmentido la información, el actor no ha asistido a ver la obra en el teatro, aunque en su momento la defendió públicamente.

"Se dice que ya no está con Gabriel Soto, no la ha ido a ver al teatro, no hubo boda"