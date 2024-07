Video de Mujer Luna Bella en el metro de la CDMX: Esto enfrentaría de multa y hasta arresto

La actriz no se ha pronunciado al respecto sobre las críticas, y el Metro tampoco ha dado declaraciones.

Después de que se diera a conocer que Mujer Luna Bella había grabado un video de contenido sexual en un vagón del Metro de la Ciudad de México, muchos usuarios se preguntaron si habrá una multa para la actriz de contenido para adultos.

El video se hizo viral en las redes sociales, donde la influencer fue fuertemente criticada debido a la presencia de diferentes usuarios en los vagones.

Hasta el momento, el Metro de la Ciudad de México no ha dado ninguna declaración sobre este caso.

Mujer Luna Bella

¿Mujer Luna Bella tendrá una multa?

Aunque es uno de los videos más explícitos grabados en este medio de transporte, aún se desconoce si habrá una multa para la actriz.

Estos actos no están explícitamente estipulados en el reglamento interno del Metro, sin embargo, esto no significa que no esté violando alguna ley.

De acuerdo con el artículo 26, apartado X, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, Luna Bella podría enfrentarse a consecuencias legales por videograbarse teniendo relaciones sexuales con la intención de crear contenido para adultos en el Metro de la capital.

Este apartado indica que está prohibido realizar la exhibición de órganos sexuales con la intención de molestar o agredir a otra persona; sin embargo, esto debe ser denunciado por una tercera persona para que pueda proceder.

"Realizar la exhibición de órganos sexuales con la intención de molestar o agredir a otra persona. Sólo procederá la presentación de la persona probable infractora cuando exista queja de la persona agredida o molestada"

¿Cuántas UMAs podría pagar Mujer Luna Bella?

En los artículos 30 y 31 de la misma ley, se establecen las consecuencias por realizar alguna infracción cívica, que consta de una amonestación que va desde una multa de una a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivale de 108.57 a 1,085.70 pesos mexicanos; arresto de seis a 12 horas y trabajo comunitario de tres a seis horas.

Hasta el momento, la multa o el comunicado puede llegar en los próximos días.