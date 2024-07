¿Qué le pasó a Luna Bella en el metro de la CDMX?

El fin de semana, entre todas las tendencias que había en las redes sociales hubo una que destacó y causó gran conmoción, en especial en la plataforma X y que involucra a un conocido personaje, en específico a una creadora contenido para adultos en nuestro país.

Se trata de la actriz Luna Bella, quien nuevamente se vio envuelta en la polémica debido a un video que grabó en el metro de la Ciudad de México; el material mostraría una relación explícita de la mujer con dos hombres en uno de los vagones de este servicio de transporte público.

Luna Bella en el metro de la CDMX

Luna Bella, actriz de videos para adultos, comparte cámaras con dos sujetos en este nuevo video que al parecer se grabó frente a varios usuarios que no daban crédito a lo ocurrido, y quienes prefirieron alejarse del trío sin hacer mayor alboroto.

Junto a Luna Bella participan un hombre vestido como policía y otro con una gabardina negra; en su cuenta de X, la mujer escribió:

"En el METRO UN POLICÍA @sr_indomable me enseñó la (...) en el VAGÓN, le enseñé las (...) nos bajamos y fajamos con otro PAJERO que se unió, @JCTigreSalcido se le antojó y se las (...) a los dos y me c...

"No será la primera ni la última vez, ya saben que soy super puta", compartió Luna Bella, revelando las identidades de sus acompañantes.

Este hecho ha vuelto a poner al metro de la CDMX en el ojo del huracán al permitirse que un acto sexual se realizara abiertamente en uno de los vagones, sin que al parecer nadie lo haya notado o haya hecho algo para tratar de evitarlo.

Cuando estás viendo el video de luna bella pero eres el que limpia los vagones del metro. pic.twitter.com/WhQTH1GudG — El Meme (@MemetecaOficial) July 8, 2024

Las redes sociales ya se han llenado de memes y comentarios bastante fuertes en relación a lo ocurrido con Luna Bella y sus dos amigos, muchos de ellos a son de burla y otros más con preocupación ante el olvido del gobierno de la CDMX en este medio de transporte.

Al momento de esta publicación, los administradores del metro de la CDMX no se han pronunciado al respecto, o si habrá sanciones en contra de Luna Bella y los personajes implicados en este video.