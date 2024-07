Venga la Alegría: filtran discusión entre Laura Bozzo y Mauricio Barcelata ¡esto pasó!

El matutino Venga La Alegría fue escenario de un inesperado altercado entre los presentadores Laura Bozzo y Mauricio Barcelata este miércoles 3 de julio, durante la emisión en vivo de la sección "Tu verdad o la mía".

Los espectadores presenciaron una acalorada discusión entre la peruana y el conductor mexicano, que, aunque intensa, no escaló a mayores conflictos, según las imágenes difundidas posteriormente por el programa.

El incidente no impidió que los conductores retomaran la discusión de temas relevantes en la sección, demostrando que el desacuerdo fue un malentendido pasajero entre los profesionales de la televisión.









Así fue la supuesta pelea

La controversia surgió cuando Laura Bozzo, recién incorporada al programa el 1 de julio y conocida por su participación en "MasterChef Celebrity México", confrontó a Barcelata por interrumpirla mientras hablaba. "¿Por qué me interrumpes, por qué me interrumpes?" reclamó Bozzo, a lo que Barcelata respondió con asombro: "No puedo creerlo".

El video fue compartido a través de las redes sociales, por el propio programa de televisión, por lo que usuarios no dejaron pasar diversos comentarios, entre los siguientes:

Al rato sale la señora llorando y diciendo que es así porque de niña le hacían mucho bullying" "Pobre Mauricio, lo trato muy mal" "La plática no estuvo intensa, la que estuvo intensa fue Laura Bozzo se portó muy grosera con Mauricio.

A pesar de la tensión en el aire, "Venga La Alegría" compartió un video que capturó el momento en que ambos presentadores resolvieron sus diferencias fuera de cámara, disipando cualquier duda sobre su profesionalismo.

La plática en "Tu verdad o la mía" estuvo tan intensa que @laurabozzo y nuestros invitados siguieron discutiendo al terminar el segmento. #VLA #EnUnFuturoYopic.twitter.com/tOx07u0ZOm — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 3, 2024

