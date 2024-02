Luisito Comunica defiende a Ary tras acusaciones de su ex Cynthia

El reconocido influencer Luisito Comunica ha alzado su voz en defensa de su actual novia, Ary Tenorio, luego de las acusaciones de infidelidad por parte de su exnovia Cinthya Velázquez.

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, el popular creador de contenido se mostró visiblemente molesto por el odio que está recibiendo su pareja tras las declaraciones de Velázquez.









En sus declaraciones, Luisito Comunica dejó en claro que Ary Tenorio no tiene ninguna responsabilidad en este asunto y pidió que se detenga el ataque hacia ella. Afirmó que su relación con Tenorio comenzó meses después de su separación con "la Chule", desmintiendo así cualquier insinuación de infidelidad.

Luisito Comunica Responde a Acusaciones de Infidelidad

Además, el influencer denunció que la entrevista realizada por "La Chule" tiene una sesión narrativa, centrada únicamente en aspectos negativos sobre él, sin abordar las propias de Velázquez. Reveló también aspectos negativos de su relación anterior, señalando que él también descubrió varios comportamientos cuestionables por parte de su exnovia.

"Solamente dijo cosas malas mías y nada de sus cosas malas, que se los digo muy sinceramente, yo a ella también le caché varias cosas, no nada más una..."

En particular, Luisito Comunica mencionó un incidente en el que Velázquez dio "me gusta" a un comentario insultante hacia Ary Tenorio, excusándose posteriormente diciendo que no había leído el comentario completo. Sin embargo, según Comunica, el comentario era claramente ofensivo desde el segundo renglón.









En resumen, el influencer instó a que cualquier crítica o cuestionamiento se dirija a él y no a Ary Tenorio, quien no tiene relación con las acusaciones de infidelidad.

Se defedió con "pruebas"

Por medio de 6 Instastories, Luisito respondió a los comentarios de Lenguas de gato y mostró evidencias donde ´La Chule´ aparentemente tiene bloqueada de su perfil a Ary. Finalmente arremetió contra su exnovia y señaló que el tema de su ruptura es algo que debería mantenerse en el pasado.

"Ahora, nada de esto yo jamás lo toqué porque para qué? Ya esta en el pasado, ya fue, ya tiene 5 años yo no sé porqué ella insiste en que esto siga siendo un tema yo no sé ella qué está buscando pero que si se sepa que ´palomitas santas no hay, ni de este lado, ni de aquel".