Lucero rompe el silencio sobre supuesta relación con Enrique Peña Nieto

La actriz y cantante Lucero rompió el silencio y habló por primera vez sobre los rumores que la vincularon con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, en una reciente entrevista con el periodista Jorge Ramos.

Lucero dejó en claro que su carrera y su integridad son prioritarias, rechazando cualquier insinuación de manipulación o conveniencia personal.

"En mi vida, lo último que haría sería permitir que alguien pagara, jamás permitiría ´vamos a armar un numerito y haz como que le das un beso´ (...) Ni me enteré que hubiera búsqueda de candidatas, jamás lo supe. Nunca nadie de su equipo, nadie jamás se me acercó con esa intención. Yo no lo hubiera permitido y los hubiera mandado a volar a todos. Nunca existió", destacó Lucero.

La cantante fue cuestionada tras la publicación del libro Confesiones desde el exilio: EPN, escrito por Mario Maldonado, que detalla la relación entre Peña Nieto y Angélica Rivera, así como la supuesta intención de acercarse a Lucero para que se convirtiera en la primera dama durante su mandato.

¿LUCERO FUE CONSIDERADA PARA SER PRIMERA DAMA?





En la entrevista, Lucero desmintió categóricamente cualquier acercamiento por parte del equipo de Peña Nieto. "Nunca jamás (hubo un acercamiento) y jamás lo hubiera permitido porque no soy un títere, no soy una muñeca, nadie me puede comprar", afirmó con firmeza.

La cantante enfatizó que no tenía conocimiento de las supuestas intenciones del ex presidente y que, de haberlo sabido, se habría negado rotundamente a participar en cualquier tipo de arreglo que la vinculara con él.

El libro de Maldonado refiere que Peña Nieto buscaba una figura pública que pudiera mejorar su imagen durante la campaña presidencial de 2012.

Según el autor, Lucero había sido considerada debido a su popularidad y su papel en promocionar los logros del gobierno del Estado de México en 2008 y 2009.

Sin embargo, Lucero aclaró que nunca hubo un contacto directo ni propuestas formales: "Nunca existió", subrayó.

La artista también mencionó que su único espectáculo ha sido con su ex esposo, Mijares, y que no le interesa ser asociada con figuras políticas.

"Esos jueguitos de que a mí me quisieran ligar con un personaje para darle fama y entonces a cambio de eso yo te doy, no, a mí me contratan para hacer un anuncio, para cantar, yo me divierto haciendo mi trabajo pero nunca en mi vida permitiría que ´este cuate te va a ligar porque nos conviene a todos´."

UN ECO DEL PASADO

A seis años de concluir el mandato de Peña Nieto, las revelaciones han reavivado el interés por las dinámicas entre celebridades y figuras políticas en México.