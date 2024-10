Jennifer Lopez confiesa todo sobre su ruptura con Ben Affleck

Jennifer Lopez, la icónica cantante y actriz, finalmente habló abiertamente sobre su reciente divorcio de Ben Affleck. Después de mantener en privado su vida personal durante varios meses, JLo decidió compartir cómo ha sido su proceso de separación, revelando detalles sobre su estado emocional y el aprendizaje que ha obtenido de esta experiencia.

El fin de una historia de amor

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck fue una de las más seguidas por los medios y sus fanáticos. Tras haber reavivado su romance dos décadas después de su primer intento, la pareja parecía haber encontrado la fórmula para hacer funcionar su relación.

Sin embargo, en abril pasado, pusieron fin a su historia de amor, aunque la noticia no se hizo pública hasta semanas después, cuando firmaron los papeles del divorcio.

Durante meses, la cantante optó por no comentar al respecto, enfocándose en su carrera y en proyectos personales. Sin embargo, recientemente decidió abrirse sobre cómo ha afrontado esta difícil situación.

¿Cómo ha vivido Jennifer Lopez su separación?

En una entrevista con la comediante Nikki Glaser, Jennifer Lopez habló por primera vez sobre su ruptura con Affleck. Durante la conversación, la intérprete de "On the Floor" reconoció lo duro que ha sido este proceso y lo que significó para ella separarse de alguien con quien había compartido tanto.

"Tuve que ser honesta conmigo misma y decir: 'Necesito estar sola, demostrarme que puedo hacerlo por mí misma'", confesó Lopez. A pesar de lo complicado que fue, admitió que logró encontrar un espacio para reflexionar sobre su vida y sus emociones, algo que nunca antes había hecho.

"Me siento sola, asustada, pero también me doy cuenta de que estos sentimientos no me van a destruir. He aprendido a sentirme bien conmigo misma", agregó.

¿Qué piensa JLo sobre el amor y la soltería?

Durante la entrevista, Jennifer reflexionó sobre sus anteriores relaciones y el hecho de haber estado acompañada de una pareja durante gran parte de su vida.

Ahora, la cantante expresó que ha aprendido que "estar en una relación no define quién eres". Reconoció que el amor no tiene que ser perfecto, pero también admitió que en ocasiones, cuando las cosas no fluyen como deberían, es necesario aceptarlo y dar un paso atrás.

Por primera vez en su vida, Jennifer Lopez afirmó que no está buscando a nadie. "He aprendido que no necesito una relación para sentirme completa y feliz", explicó, agregando que está enfocada en sus proyectos personales, como la gira que tuvo que posponer debido a su divorcio.