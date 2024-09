Los mejores cortometrajes de Pixar que puedes ver en Disney+

Pixar Animation Studios se ha consolidado desde 1995 a la fecha como uno de los estudios de animación más reconocidos y prominentes, responsables de algunas de las mejores joyas en lo que a películas de este tipo refiere.

El estudio no sólo revolucionó la animación por completo al estrenar en 1995 el primer largometraje hecho por computadora, Toy Story, sino que a lo largo de las décadas ha conmovido a sus fans con historias y personajes entrañables como Buscando a Nemo, Los Increíbles, Monsters Inc. e Intensamente.

El catálogo completo del estudio está disponible en la plataforma de streaming Disney+, y si cuentas con una suscripción, puedes disfrutar en cualquier momento de sus películas, pero también de sus cortometrajes.

Y es que Pixar también ha demostrado que puede hacer producciones de corta duración, en distintos estilos y temáticas, y plasmar su icónica combinación de humor, emociones y lecciones de vida; de hecho, el estudio se dio a conocer por primera vez en este formato, y hoy te mostraremos algunas de sus joyas más destacadas que, si no has visto, no querrás pasar más tiempo sin conocer.

Cortometrajes imperdibles de Pixar

Bao

Proyectado por primera vez en cines en 2018, antes de las funciones de Los Increíbles 2, Bao narra la conmovedora historia de una madre y un pequeño dumpling que cobra vida. Con una trama breve y sencilla, Pixar es capaz de darnos un poderoso mensaje abordando temas como los lazos familiares, la soledad y el crecimiento.

El corto fue el debut de Domee Shi como directora y guionista en Pixar, quien en años posteriores estaría detrás de todas las producciones del estudio desde Toy Story 4, y dirigiría su primer largometraje con Turning Red, otra historia con lecciones familiares.

Tin Toy

Un auténtico clásico de Pixar de 1988, presentaría a uno de sus primeros personajes: Tinny, un pequeño juguete de hojalata que intenta evitar la atención de un bebé travieso que suele romper sus juguetes.

El cortometraje dirigido por John Lasseter fue ganador del Oscar al Mejor Cortometraje Animado, y la inspiración para la primera obra maestra del estudio: Toy Story; el personaje de Tinny tendría un cameo en Toy Story 4.

Lou

Incluso el niño más rudo de la escuela tiene su corazón, o mejor dicho su punto débil, y eso queda demostrado en este cortometraje sin diálogos que nos presenta a Lou, un amigable monstruo hecho con los objetos que se encuentran en una caja de cosas perdidas (Lost & Found).

Cuando un niño problemático comienza a quitarle sus pertenencias a sus compañeros de clase, Lou se enfrente a él y le enseña, al igual que a nosotros, una valiosa lección sobre el acoso escolar y la importancia de compartir.

Self

En una colección denominada SparkShorts, Pixar explora nuevos personajes y estilos de animación a medida que nos regala joyas como las que mejor sabe hacer; entre ellas destaca Self, que sigue la historia de una muñeca de madera que, en su deseo por encajar, pide un deseo a una estrella fugaz.

Esta innovadora mezcla de animación por computadora y stop-motion nos lleva junto a la protagonista a un viaje de autodescubrimiento y el proceso de encontrar nuestro lugar en el mundo.

Searit Kahsay Huluf dirige esta conmovedora historia de autoaceptación estrenada recientemente en este 2024, cuatro años después de que su director estuviese involucrado en otra producción con temática similar: Soul.

¿Los conocías?