Además de Toy Story 5, estos son los próximos estrenos animados de Disney y Pixar

El pasado fin de semana se llevó a cabo la D23 Expo en Anaheim, California. Es en este evento donde los fanáticos de las producciones de la Casa del Ratón se enteran de las mejores novedades respecto a sus proyectos futuros, de la mano de los propios integrantes del equipo creativo.

Entre los anuncios más esperados destacan aquellos relacionados con las futuras películas animadas a cargo de Disney y Pixar Animation Studios. Los responsables de éxitos como Frozen e Inside Out han dado a conocer la serie de proyectos originales, remakes y secuelas que se avecinan para los próximos años, y seguro levantarán la expectativa en más de uno en la audiencia.

Tres años después de los sucesos de la cinta de 2016, Moana de Motunui se reunirá con el semidios Maui para emprender un nuevo viaje a los peligrosos mares de Oceanía, en respuesta a una llamada inesperada de sus ancestros.

Se estrenará el 28 de noviembre de 2024.

Pixar vuelve a apostar por una historia original, en la que Elio, un niño de 11 años, establecerá contacto con extraterrestres y será transportado al espacio, convirtiéndose en embajador de la Tierra en una especie de ONU intergaláctica.

Luego de que una serie de retrasos causaran que el estreno de la cinta previsto para marzo de este año se aplazara, finalmente se confirmó que llegará a los cines el 13 de junio de 2025.

El propio CEO de Disney, Bob Iger, confirmó que, después de casi una década, Judy, Nick y el mundo de Zootopia regresan para una nueva aventura que promete expandir esta colorida sociedad de animales, con desafíos y antagonistas más complejos.

Su estreno está previsto para el 26 de noviembre de 2025.

Otra nueva historia original anunciada por Pixar durante la D23, seguirá la historia de Mabel, una chica que transfiere su conciencia a un castor robot para infiltrarse y aprender más sobre el mundo de los animales.

El estudio anticipa que la cinta se estrene durante la primavera de 2026, sin confirmar una fecha exacta.

Como ya se habló anteriormente, Pixar confirmó que seguirá exprimiendo a su franquicia más exitosa y con la que comenzó todo.

Nuestros queridos juguetes regresan a la pantalla grande con una nueva aventura en la que se enfrentarán a un enemigo inédito: la tecnología.

El equipo creativo ha prometido que esta próxima cinta tiene un enorme potencial para encantar al público; sin duda será interesante averiguar cómo se las ingeniarán para traer de vuelta a Woody después del final de la entrega anterior.

Woody, Buzz y la pandilla regresan a la pantalla grande el 19 de junio de 2026.

Una de las franquicias recientes más exitosas de Disney regresa después de casi una década, con una nueva aventura protagonizada por las hermanas Anna y Elsa, que seguro nos volverá a traer una historia conmovedora y un set de canciones memorables.

Aún no se estrena la tercera parte, y ya es posible que haya una cuarta, pues el equipo creativo de la cinta adelantó que se buscará explicar por qué Elsa tiene poderes y Anna no (aparentemente).

Sin una fecha exacta confirmada, se espera que se estrene en algún punto del 2027.

Brad Bird regresa como guionista y director para la tercera entrega de una de las franquicias más entrañables de Pixar: Los Increíbles.

Just announced at #D23: #Incredibles3 is officially in the works at Pixar! pic.twitter.com/IZCEBFJwXs