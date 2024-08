Se revela cuál será la trama de Toy Story 5; ¿cuándo se estrenará?

Pixar traerá de vuelta a su franquicia estrella con esta quinta entrega; los carismáticos juguetes que revolucionaron el mundo de la animación, liderados por Woody y Buzz Lightyear, regresan para una nueva aventura donde lidiarán con un enemigo bastante familiar en el contexto actual.

Get excited for their next chapter as Woody, Buzz, Jessie and the gang all return for #ToyStory5, coming to theaters Summer 2026! #D23 pic.twitter.com/w5yrlbkpYP