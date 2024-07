Intensamente 2: ¿Cuándo se estrenará en Disney+?

A medida que el verano progresa en los cines con nuevos estrenos como Deadpool & Wolverine, la fiebre por Intensamente 2 se ha ido apagando; la secuela de la cinta de 2015 que introduce nuevas emociones a la mente de Riley con una conmovedora historia se despedirá pronto de las salas de cines habiéndose convertido en uno de los mayores éxitos animados de los últimos tiempos.

We´re filled with Joy! Thanks to every fan around the world for making Inside Out 2 the biggest animated movie of all time. pic.twitter.com/HQYtxtHnYG