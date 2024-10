La canción de The Beatles que John Lennon consideró precursora del heavy metal

A lo largo de su trayectoria, la legendaria banda The Beatles incursionó en distintos géneros musicales, atreviéndose a experimentar al punto de ser fácilmente considerados pioneros en muchos de ellos.

Desde sus inicios en el rock y el pop, hasta su paso por la música psicodélica, pocos son los géneros en los que el cuarteto de Liverpool no se atreviera a adentrarse, pero uno de los que pocas veces se piensa cuando de ellos se trata es el heavy metal, a pesar de que claro que se mandaron sus piezas de ese estilo.

Cuando se habla de The Beatles y su relación con el heavy metal cuando el género recién se hacía popular, suele pensarse en temas como ´Helter Skelter´ o ´I Want You (She´s So Heavy)´, que incorporan las guitarras distorsionadas y bien podrían encajar en un disco de Led Zeppelin o Black Sabbath.

Sin embargo, de acuerdo al propio John Lennon, si existe una canción de The Beatles que puede considerarse precursora del heavy metal, esta se encuentra mucho más atrás en la carrera de la banda, cuando todavía hacían canciones pop.

Se trata de ´Ticket To Ride´, del año 1965, lanzada como sencillo e incluida en su álbum Help!, un tema que destaca por la saturación de un riff de guitarra, y un pesado patrón de batería interpretado por el inigualable Ringo Starr.

"Ese fue uno de los primeros temas de heavy metal que se hicieron. La contribución de Paul (McCartney) fue la forma en que Ringo tocaba la batería" dijo Lennon en el libro All We Are Saying de David Sheff. "Era un sonido ligeramente nuevo en ese momento. Era bastante pesado para entonces", había dicho antes en 1970.

Paul McCartney también llegó a opinar sobre la canción, atribuyéndola a un esfuerzo más colaborativo, y afirmando que la sección más interesante era el final, con la línea "My baby don´t care", y una melodía completamente alterada al resto de la canción.

"Casi inventamos la idea de una nueva canción en el fade-out [...] fue muy efectivo pero bastante atrevido e hicimos un final rápido. Fue bastante radical", dijo en el libro Many Years From Now de Barry Miles.

Una prueba más de que los Beatles jamás tuvieron miedo de experimentar y crear joyas con las técnicas menos comunes en su momento, adelantándose por completo a su época; incluso un tema tan temprano como ´Ticket To Ride´ pudo sentar las bases para los géneros y estilos que surgirían años después.

¿Ya la habías escuchado?