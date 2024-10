Así se vivió el concierto de "The Hives" en México 2024

La banda de rock sueca formada en Fagersta, The Hives, grupo que después de dar muchos conciertos en festivales en México, llegó por primera vez en solitario al Palacio de los Deportes para dar su concierto más grande hasta ahora en CDMX. El grupo reunió a 13, 800 espectadores.

Su presentación de la noche de este martes en el Palacio de los Deportes, comenzó con Pelle Almqvist, vocalista de la banda, se dirigió en español a sus seguidores, luego de subir al escenario.

"Muchas gracias mi gente. Señoritas, señores. Los Hives en el Palacio de los Deportes", fueron las primeras palabras que dijo, las cuales fueron una chispa que encendió la energía del público.

La banda comenzó el setlist con “Bogus Operandi”, “Main Offender” y “Rigor Mortis Radio”, una selección que mezcló su último álbum “ The Death of Randy Fitzsimmons”, “Walk Idiot Walk”, “Good Samaritan” y “Go Right Ahead”.

“Hate to say I told you so", un clásico del álbum “Veni Vidi Vicious”, sirvió para que el cantante presentara a Niklas Almqvist, guitarrista de la banda.

Después, “Take Back the Toys”, “I'm Alive” y “Bigger Hole to Fill. Con “See Through Head”, la banda revivió el disco “Tyrannosaurus Hives”, que en este 2024 está cumpliendo 20 años. “Countdown to Shutdown” y “Come On!” fueron dos piezas que prepararon el final del.

Finalmente, luego de presentar a Christian Grahn, el baterista, como “mitad humano, mitad máquina”, cerraron la noche con “Tick Tick Boom” una de las canciones más queridas por sus fans. The Hives viajará a Monterrey para brindar un concierto este 12 de octubre en el Parque Fundidora.

The Hives en Monterrey

The Hives se presentará Live Out 2024 se llevará a cabo el próximo 12 de octubre, en el Parque Fundidora en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

En él, los asistentes podrán disfrutar de más de 10 horas de música. Los artistas invitados se presentarán en tres escenarios diferentes que tiene programado el evento.

Los asistentes podrán disfrutar de la música a partir de las 13:00 horas. Los artistas invitados son Gwen Stefani, One Republic, The Hives, The War on Drugs, Nicki Nicole, Fitz & The Tantrum, Neil Frances y Massano, entre otros.

