Horóscopos de Mhoni Vidente para el 3 y 4 de agosto; ¿tendrás buena o mala suerte?

La vidente de origen cubano Mhoni Vidente ha compartido sus predicciones para este primer fin de semana de agosto, en específico para los días 3 y 4 en donde revela si los astros sonreirán o no cada uno de los signos del zodiaco.

Así que, si eres creyente o no del destino y de la buena fortuna o si simplemente eres un lector ocasional de las predicciones astrológicas, te recomendamos seguir leyendo y descubrir si este sábado y domingo serán unos días buenos para ti.

Horóscopos de Mhoni Vidente: 3 y 4 de agosto

Aries

La concentración es clave para crecer más económicamente. Busquen su bienestar, concéntrense en su salud. Cierren los ciclos del pasado y dejen a un lado los sentimientos de culpa. Su mejor día será el sábado.

Podrán alejarse de todas las malas energías que los rodean, invoquen la felicidad y la conseguirán.

Tauro

Es necesario hacer una reflexión acerca de hacia dónde van; preocúpense más por su bienestar y busquen reinventarse. Llegarán proyectos nuevos llenos de abundancia y estabilidad económica para poder salir de deudas.

Busquen el contacto con la naturaleza, una escapada de fin de semana para recargar energía no estaría mal.

Géminis

Es momento de arreglar todos los asuntos pendientes. Deben tener claro qué es lo que necesitan para ser felices y obtener estabilidad. Aunque es bueno imaginar hay que poner los pies sobre la tierra para alinear su energía y cerrar los ciclos del pasado.

Hay que abrirse a nuevas oportunidades y avanzarán a paso firme para lograr el éxito. No regresen al pasado, ni a amores ni a trabajos que no tienen nada nuevo para ofrecer.

Cáncer

Estarán llenos de abundancia y nuevas oportunidades, pero tienen que aprender a controlar sus impulsos. Podría haber nuevos proyectos de trabajo o incluso un ascenso. Pongan atención a sus finanzas, especialmente si tienen deudas.

No hay que confiarle nuestros planes a cualquiera para evitar así las malas energías.

Leo

Llegó el momento de crecer; aléjense de aquellos que obstaculicen su camino. No cuenten su vida a los demás porque se están llenando de envidias. Cuidado con sus impulsos pues podrían terminar dañando a personas valiosas.

Es momento de invertir en ustedes; podría ser hora de iniciar una dieta para verse y sentirse mejor. Si están considerando cambiar de trabajo o iniciar su propio negocio, este es el momento.

Virgo

Llegará la estabilidad emocional así que hay que dejar de preocuparse tanto. Olvídense de los rencores pues hay que limpiar el espíritu. No confíen en personas que acaban de conocer o en sus compañeros de trabajo pues podrían traicionarlos.

No hay que cargar con problemas que no nos corresponden, pónganse en contacto con la naturaleza para recargar energías.

Libra

Habrá suerte y abundancia, planeen qué es lo que necesitan para aprovechar todas las oportunidades, especialmente en lo laboral. Es momento de buscar equilibrio en su vida, aléjense de personas destructivas y de lugares que no los están haciendo felices, no rueguen atención a nadie.

Escorpión

Cuidado con las envidias porque estarán llenos de buena suerte y abundancia. Podrían salir de viaje estos días para recargar energía. Si van a una reunión con su familia, pongan atención a lo que digan o podrían verse involucrados en problemas.

Si están solteros conocerán mucha gente nueva, pero no concretarán nada estable.

Sagitario

No compartan sus metas con nadie pues podrán avanzar en todas las cuestiones, pero deben tener cuidado con las envidias. No traten de controlar a los demás; tienen que preocuparse más por ustedes e invertir en su imagen.

Si están solteros, no se enamoren únicamente del físico.

Capricornio

Hay que tomar las riendas de su vida y tener claro hacia dónde van. Si pueden iniciar un negocio propio, hágalo pues dejará buenas ganancias, pero ahorren para salir de deudas. Pongan pasión en todo lo que emprendan y aléjense de personas que no les dejan nada positivo.

Si están en una relación hay que tener cuidado con el mal carácter que podría ocasionar problemas.

Acuario

Todo lo positivo que han hecho al fin rendirá frutos pero hay que poner los pies sobre la tierra, y no imaginar escenarios que no sucederán. Inviertan en su casa, aprendan a vivir mejor. No permitan que los otros abusen de su buen corazón.

Cuidado con su mal carácter que podría ocasionarles problemas de salud. Olvídense de culpas.

Piscis

Es tiempo de crecer económicamente y llegar a lugares en donde verdaderamente los valoren. Dense una escapada para entrar en contacto con la naturaleza. No cuenten sus planes a cualquiera pues se llenarán de malas energías.

Busquen un momento para desconectarse de todo y ponerse en contacto con su interior.