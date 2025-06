Tragedia en la carretera Coatepec-Xico: motociclista se estampa contra un árbol

U n joven motociclista perdió la vida la noche de este sábado en la carretera Coatepec–Xico, a la altura del tramo entre Zimpizahua y Las Puentes.

Según los primeros informes, el conductor transitaba en dirección a San Marcos cuando, al tomar una curva, aparentemente perdió el control de su moto, derrapó y terminó impactando violentamente contra un árbol a un costado de la vía.

Aunque el cuerpo fue encontrado junto a la motocicleta destrozada, hasta el momento las autoridades no han logrado identificar al fallecido.

Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años, cuya vida terminó abruptamente en una zona ya conocida por su alta peligrosidad vial.

Automovilistas que circulaban por el lugar fueron testigos del accidente y no dudaron en contactar al 911. A los pocos minutos, paramédicos arribaron al sitio; sin embargo, ya no había nada que hacer pue el joven ya no contaba con signos vitales.

El área fue rápidamente acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía.

Más tarde, peritos y agentes ministeriales realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron con las diligencias correspondientes. La motocicleta fue asegurada como parte de la investigación.

El tramo entre Zimpizahua y Las Puentes ha sido escenario de varios accidentes similares en los últimos años, muchos de ellos con desenlaces fatales.