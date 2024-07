¿Hello Kitty no es un gato?; creadores hacen revelación sobre el personaje

En una reciente revelación que ha dejado a muchos fanáticos perplejos, Jill Cook, directiva de Sanrio, ha declarado que Hello Kitty no es un gato, sino una niña. Esta afirmación ha generado un gran revuelo, ya que el nombre "Hello Kitty" sugiere claramente una referencia a una adorable gatita.

A pesar de la apariencia y el nombre del personaje, Sanrio dio a conocer que Hello Kitty es una niña llamada Kitty White, que vive en Londres y pesa lo mismo que tres manzanas. Pero, ¿Cómo es posible que un personaje con aspecto de gato no sea realmente un gato?

La explicación de Sanrio

Hello Kitty es un animal antropomorfizado, lo que significa que, aunque tiene la apariencia de un gato, se comporta como un humano. Esto incluye tener opiniones propias, gustos, una personalidad definida, y la capacidad de comunicarse hablando en lugar de maullar. Además, camina en dos patas, lo que refuerza su carácter humano.

Sanrio no niega que Hello Kitty tenga apariencia de gato, pero enfatiza que su comportamiento y características son completamente humanas. Este enfoque busca aclarar que, aunque parezca un gato, Hello Kitty no se comporta como tal.

Curiosamente, esta no es la primera vez que surge esta polémica. Hace diez años, Sanrio y la creadora de Hello Kitty, Yuko Shimizu, ya habían aclarado que el personaje no era un gato. Esta discusión se reavivó recientemente en redes sociales.

¿Cómo surge esta revelación?

En 2024, Hello Kitty cumple 50 años desde su creación en 1974 por Yuko Shimizu. Para celebrar este hito, Sanrio ha decidido desvelar la verdadera identidad del personaje. Según Jill Cook, Hello Kitty es una niña pequeña nacida y criada en los suburbios de Londres, con su perro de mascota y un novio.

La revelación ha sorprendido y los fanáticos han reaccionado de diversas maneras, desde el descontento hasta el humor, cuestionando por qué se llama "Kitty" si no es un gato. Sin embargo, esta aclaración no ha disminuido el amor por el personaje, que sigue siendo un ícono mundial y un símbolo de la cultura japonesa.

Hello Kitty, con su moño rojo y su cara adorable, continúa conquistando corazones en más de 130 países, generando miles de millones en ganancias anuales. Aunque su verdadera identidad pueda ser sorprendente, su impacto y popularidad siguen siendo innegables.

¿Qué opinas?