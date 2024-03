Héctor Parra es exhibido en nuevos VIDEOS difundidos por su hija Alexa Hoffman

El caso del actor Héctor Parra sigue dando de qué hablar. Y es que ahora su hija Alexa Hoffman compartió videos en el programa 'De Primera Mano', en los cuales evidencia el presunto abuso sexual que ejerció su padre en su contra, cuando era menor de edad.

De acuerdo con el conductor del programa, Gustavo Adolfo Infante, estas grabaciones forman parte de la carpeta de investigación que se abrió en contra de Héctor Parra, quien desde 2021 se encuentra preso por corrupción de menores.

El actor ha sido condenado a 10 años de prisión por dicho delito, aunque según versiones, la pena podría aumentar en los próximos días.

Alexa Hoffman revela videos contra Héctor Parra

En los videos compartidos por Alexa Hoffman, de 21 años, se ve a padre e hija conviviendo; sin embargo, en una parte de la grabación, la joven dice que su padre le escribió una frase y, posteriormente, se levanta el short, dejando ver la leyenda "esta es mi pompi".

En un segundo video se aprecia el momento en el que realizan un intercambio de regalos por Navidad. Allí, Alexa le entrega a Héctor Parra un álbum de fotos, en el que hace referencia al abuso sexual que su padre cometió contra ella.

"Ay, qué padre, mira, álbum de recuerdos; ay qué bonito, bravo, qué padre, qué original, mira ´tú me enseñaste a tomar Pepsi´, ´tú me enseñaste a sonreír´, qué bonito. Uy, qué maravilla. ´Tú me enseñaste a divertirme´, ´tú me enseñaste a no usar ropa´. Ay, qué bonito está", se escucha decir a Parra.

El actor fue detenido el pasado 15 de junio de 2021 por parte de agentes de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso sexual y corrupción agravada. En 2023 fue absuelto de al menos siete acusaciones de abuso sexual.

Sin embargo, fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores. Luego de casi tres años encarcelado, podría ser el próximo 15 de marzo cuando se sepa si Héctor Parra sale libre o se amplía su condena.