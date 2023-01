¡Trágame tierra! Harry Styles se vuelve viral tras accidente en pleno show (+Vídeo)

No es ninguna sorpresa que los conciertos de Harry Styles, ex integrante de One Direction, son todo un espectáculo. El cantante nos regala siempre momentos inolvidables los cuales se acaban convirtiendo en lo más comentado del día en las redes.

En esta ocasión Harry Styles protagonizó un incómodo momento durante su última actuación en Los Ángeles, pues frente a la mirada del público, rompió sus pantalones mientras se lucía en el escenario.

No cabe duda que Harry vive al máximo las canciones y en una de ellas se inclinó tanto que sus pantalones de cuero se rompieron justo por la entrepierna. La cara de sorpresa del cantante y la inmediata reacción tapándose dicen lo incomodo que se pudo haber sentido.

A Harry se le rompió el pantalon en el escenario en Los Angeles - 26/01 pic.twitter.com/suYm8VVv2b — HARRY ARGENTINA (@HStylesAR) January 27, 2023

Algunos de sus fans postearon en Twitter que Styles estaba tan comprometido con impresionarlos que los pantalones no soportaron los tremendos meneos. Tras el incidente, el cantante acudió con su equipo, sin dejar de bailar y disfrutar, mientras tomaba una toalla negra para cubrirse la parte expuesta.