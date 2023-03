Exponen a Lyn May por acosar a Daniel Arenas en plena transmisión

Durante el programa ´Hoy Día´, de Telemundo, el conductor Daniel Arenas protagonizó un incómodo momento cuando la exvedette Lyn May intentó robarle un beso, provocando diversas reacciones en redes sociales, debido a que el espacio del actor fue invadido.

Hace algunas semanas, el también actor tuvo un momento que se hizo viral cuando le dio un beso a su compañera Adamari López, es por eso que posiblemente Lyn quería recrearlo.

En el video se aprecia que Arenas se niega a besar a su cantante y actriz; sin embargo, ella insiste, pues quiere conseguir su objetivo, aunque, al final no lo logra.

Daniel Arenas se integró como conductor al programa ´Hoy Día´, en donde comparte espacio con Stephanie Himonidis, Adamari López, Andrea Meza, Penélope Menchaca, Chiky Bombom, entre otros.

En cada emisión del programa suelen contar con invitados especiales, en los últimos días la estrella fue Lyn May, quien aún sigue protagonizando varias polémicas, esta vez por su actitud contra Daniel Arenas.

La vedette fue tachada de acosadora durante su aparición en el programa matutino, ya que desde que apareció en el foro mostró mayor interés por interactuar con Arenas. Primero intentó besarlo en la boca y después comenzó por acariciar sus brazos y poner sus piernas sobre él.

Por su parte, el conductor se mostró incomodo durante la dinámica y los espacios que compartió con Lyn May, no obstante, intentó mantener la calma para no comportarse grosero con la actriz de 70 años.

Como era de esperarse, la audiencia y los usuarios de redes sociales condenaron el comportamiento de Lyn May, señalándola como acosadora, en especial porque no respetó el espacio personal del colombiano.

Lyn May explicó que la convivencia con el actor fue "a todo dar" y aseguró que todo lo que se vio en televisión y que los internautas catalogaron como acoso fue algo planeado por la producción del programa con el fin de ganar rating.

"Ayer estuvimos los dos sentados platicando muy a gusto, a todo dar, muy lindo.

"Ya sabemos que este es un show, sabemos que debemos de ganar el rating", reveló.