"Quiero ser cercana, humana y con compromiso real": candidata a jueza en Misantla

Con paso firme y palabras honestas, Miriam Nayeli Sánchez Montalvo, candidata a jueza de distrito en materia mixta, visitó la ciudad de Misantla como parte de su recorrido por el estado de Veracruz, llevando consigo un mensaje claro: la justicia también se construye con cercanía, valores y compromiso humano.

En entrevista, la aspirante destacó que su candidatura no solo representa una aspiración profesional, sino un compromiso real con la ciudadanía, con quienes busca mantener una relación directa, más allá del proceso electoral: "Mi compromiso no es solo pedir el voto, es regresar, estar cerca, seguir escuchando a la gente y ser, desde el cargo, la misma persona honesta, recta y profesional que soy hoy", afirmó.

Justicia con rostro de mujer y corazón de madre

Durante su mensaje, Sánchez Montalvo resaltó la importancia de que los ciudadanos conozcan no solo el perfil profesional de los candidatos, sino también el humano, se presentó como madre de dos hijos pequeños y dejó claro que eso no la limita, sino que la impulsa a ser una mejor servidora pública: "Soy madre de dos niños, y también soy una mujer de carrera, con vocación por la justicia, sé lo que implica tomar decisiones difíciles, pero lo haré siempre con valores y responsabilidad", sostuvo.

También te puede interesar... Renuncias son irrevocables: exediles de Sayula piden desaparecer ayuntamiento (+VIDEO)

Boleta amarilla, número 11

De cara a la jornada del próximo 1 de junio, pidió a los electores identificar su nombre en la boleta amarilla, bajo el número 11, donde aparece como Sánchez Montalvo Miriam Nayeli, dentro de la categoría de materia mixta: "Ejercer tu voto con conciencia también es un acto de justicia, no se trata solo de elegir, sino de confiar en quien sí va a responder", puntualizó.

Una ciudad que inspira

Antes de concluir su visita, expresó su aprecio por Misantla y su gente, destacando su riqueza cultural, gastronómica y el calor humano que distingue a la región: "Misantla me inspira, es una tierra llena de historia, tradición y gente trabajadora, por eso estoy aquí, porque quiero representar con orgullo a cada rincón de Veracruz", declaró.

Con propuestas claras y una actitud transparente, Miriam Nayeli Sánchez Montalvo se perfila como una candidata que apuesta por una justicia cercana, sensible y de puertas abiertas. Su mensaje no es solo político, sino humano: "la justicia no puede estar alejada del pueblo, debe caminar con él".