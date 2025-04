Se dice que... ¿De qué van a vivir los ganadores?

¿De qué van a vivir los ganadores?

Lo que no han pensado los alcaldes ganadores de los comicios del próximo primero de junio que tienen que pasar 210 días para que tomen posesión de sus ayuntamientos, se han preguntado ¿Qué harán durante esos largos meses? Para llegar al 31 de diciembre de este año hasta las doce de la noche para poder festejar su triunfo siempre y cuando no haya sido impugnado.

¿De qué van a vivir? Se les ha ocurrido como van ocupar todo ese tiempo, se vería mal que se pusieran a trabajar con un empleo temporal. Se supone que están bien gastados por lo que invirtieron en su campaña electoral, la gente que les ayudó, a poco creen que van a vivir de las promesas que ofrecieron.

Los que perdieron se van tranquilos a sus casas y se ponen a trabajar y se olvidan del fracaso, nadie los va a molestar porque están conscientes que no ganaron y que posiblemente estén resentidos porque no hicieron bien las cosas.

Estos comicios a nadie les van a gustar, los que triunfaron por el semestre que tienen que esperar senados para poder brindar en esa navidad. Ni crean que va haber dinero en las cajas de las tesorerías el día que asuman el cargo. Recuerden que es el año de Hidalgo y hay de aquel que deje algo.

Estoy seguro que no han pensado que van a hacer desde el primero de junio por la noche hasta el 31 de diciembre cuando cambia el año. Espera Maquiavelo que no se enfermen con esta larga pausa en su vida política. Trabajar como servidor público no se estima que sea un buen trabajo, para quedar bien con una ciudadanía es una tarea muy compleja y difícil. Estarán de manera permanente sometidos a la crítica popular.

Los buenos escritores, los mejores músicos y los grandes artistas de la pintura ninguno se dedica a la política por algo será que no les atrae esa compleja actividad.

Posiblemente la ilusión de llegar al poder para los que triunfaron en estas elecciones en Veracruz los hará soñar en algo bueno para sus vidas y para sus seres queridos.

Total, soñar no cuesta nada y que gane el mejor en este nuevo mundo político de México donde domina el sector femenino.

No le caen bien los reporteros

De que le caen mal los periodistas a Donald Trump no hay la menor duda. La agencia de noticias más acreditada en el mundo es la Associated Press (AP) pues está vetada para asistir a las conferencias en la oficina Oval de la Casa Blanca y subirse al Air Force One que es el avión presidencial.

La AP es una cooperativa independiente de noticias fundada por periódicos y estaciones de radio estadunidenses.

El motivo fue una nota que dieron a conocer que no le gustó al poderoso mandatario y los periodistas de esta agencia están vetados. Se suponía que la libertad de expresión eran uno de los ideales del gobierno y del pueblo de los Estados Unidos.

Están arrepentidos los soldados de Israel

Sabía usted que los soldados israelíes se oponen a seguir masacrando a mujeres y niños palestinos, que esta guerra no contribuye a los objetivos que se asignaron al inicio de este conflicto, que sólo obedece únicamente a motivos políticos del primer ministro Benjamín Netanyahu, ante esta oleada de denuncias los soldados y marinos expresaron a la prensa que hicieron cosas que cruzaron los límites éticos.