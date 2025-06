Calor genera ambientes más violentos en el norte de Veracruz

El ambiente de calor extremo que se registra en el norte de Veracruz genera mayor irritabilidad en el estado de ánimo de algunos ciudadanos que señalan se observan entornos con más agresiones.

De acuerdo con informes del Instituto de Atención a las Mujeres en este municipio, en los meses que se han registrado temperaturas elevadas también aumentaron las solicitudes de apoyo por casos de violencia intrafamiliar.

La directora del IMM, Alejandra Solano mencionó que se ha tenido mayor demanda de servicios al organismo en los últimos meses.

"Logramos identificar que alrededor de estos últimos dos meses que evidentemente coinciden con las olas de calor ha habido un alto índice de atenciones aquí en las usuarias...generalmente son agresiones físicas y en algunas o la mayoría un noventa por ciento psicológicas", comentó.

Especialistas en psicología señalan que el calor puede desencadenar cuadros de estrés, ansiedad, dificultad de atención y enojo, por lo que es importante tomar en cuentas recomendaciones del sector salud para regular la temperatura corporal.

"Hay gente que hasta anda aturdida, anda molesta anda inquieta, tan solo el día de ayer por ahí me encontré a una persona, me subí al taxi y la persona esa bien así déspota y luego me bajé y empezó a decir cosas incoherentes verdad, entonces yo dije por el calor sofoca", expresó Trinidad Cruz Rodríguez, habitante de Poza Rica.