Esto dice la letra de "Dolce", canción de Cazzu contra Christian Nodal y Ángela Aguilar (+Video)

La cantante argentina Cazzu ha dado un nuevo golpe en la escena musical con el lanzamiento de Dolce, un tema cargado de referencias personales que han desatado el interés de sus seguidores.

Con esta canción, la artista incursiona en los corridos tumbados, pero no se detiene ahí. Su mensaje parece estar dirigido directamente a su ex pareja, Christian Nodal, y a Ángela Aguilar, envueltos en una polémica mediática tras su separación.

¿Una canción como respuesta a un escándalo?

Desde su estreno, Dolce ha sido analizada por su conexión con los momentos más mediáticos de la vida personal de Cazzu.

En la canción, la artista hace alusión a la relación que tuvo con Nodal, a su separación y a los rumores que lo vinculaban con Ángela Aguilar. Una frase como "ojalá dure eso de aparentar" parece un golpe directo a la pareja, que contrajo matrimonio en julio de 2024.

Además, el título de la canción evoca el vestido rojo de Dolce & Gabbana que Cazzu lució en los Latin Grammy 2023, un diseño que se rumora era el favorito de Nodal. Este detalle no ha pasado desapercibido para los fans, quienes ven en la canción un retrato íntimo de la ruptura.

También te puede interesar... Acoso de Trump a veracruzana Salma Hayek, la historia incómoda en tiempos de xenofobia

Independencia y empoderamiento

Uno de los versos que más ha resonado entre sus seguidores es: "me quería dar diamante, ya me los había comprado". Con esto, Cazzu deja claro que su éxito y posición no dependen de nadie.

El videoclip refuerza este mensaje, mostrando cómo la artista habría descubierto las supuestas infidelidades de Nodal con Aguilar a través de las redes sociales.

La canción no solo destaca por su carga emocional, sino también por ser una propuesta innovadora en el género de corridos tumbados, consolidando a Cazzu como una de las voces más influyentes de la música latina actual.

Letra completa de Dolce, nueva canción de Cazzu

Te creí y yo no doy más de una oportunidad

Ojalá te dure eso de aparentar

Mujeres bonitas, ninguna real

Como yo, que contigo estaba a morir y a matar

Dudo que una así te vuelvas a encontrar

Me voy, pero antes me voy a vengar

Yo también (yo también)

Yo también sé bien cómo portarme mal

Y sé bien qué hacer para hacerte llorar

A ver si aprendés a valorar

Y voy a salir por la noche

A ponerme ese vestido Dolce

Que, ya sabes, me queda tan bien

Con еl mismo que te enamoré

Y vas a salir a buscarme

Y te lo juro, no vas a encontrarme

Si, esa vez, te la pasaste bien

Esta noche, papi, yo también

Se te olvidó

Que, lo que sabes, te lo enseñé yo

Qué bien que suena Cazzu en el corrido, ¿eh?

Dice

Si ya tengo mi Mercede', ¿pa' qué quiero una G-Wagon?

Me quería dar diamante', ya me los había comprado

Mucho ante' de conocerte, yo ya había coronado

Y hasta ahora me había controlado

Y yo también (yo también)

Yo también sé bien cómo portarme mal

Y sé bien qué hacer para hacerte llorar

A ver si aprendés a valorar

Y voy a salir por la noche

A ponerme ese vestido Dolce

Que, ya sabes, me queda tan bien

Con el mismo que te enamoré

Y vas a salir a buscarme

Y te lo juro, no vas a encontrarme

Si esa vez te la pasaste bien

Esta noche, papi, yo también

Se te olvidó

Que, lo que sabes, te lo enseñé yo