Acoso de Trump a veracruzana Salma Hayek, la historia incómoda en tiempos de xenofobia

En medio de la turbulenta relación entre Donald Trump y migrantes latinoamericanos, revivió una historia personal que la veracruzana Salma Hayek compartió hace años.

La actriz oriunda de Coatzacoalcos recordó un encuentro que, para muchos, exhibe las actitudes del Presidente de Estados Unidos tanto en lo personal como en lo político.

La anécdota cobró relevancia cuando Hayek promovía la película Beatriz at Dinner, que narra la historia de una inmigrante acosada por un poderoso empresario.

Durante su participación en The Daily Show con Trevor Noah, el presentador preguntó si el personaje estaba basado en alguien real. Fue entonces cuando la actriz relató su experiencia con Trump.

Según Hayek, el ahora presidente se acercó a ella y a su pareja en un evento social, iniciando una conversación amistosa que eventualmente llevó a compartir números telefónicos.

Sin embargo, lo que siguió fue inesperado: " "Me llamaba a mí, me invitaba a salir. Yo le recordaba que tenía novio, le dije que no saldría con él, ni aunque estuviera soltera. Pero él solo me decía que mi novio no era lo suficientemente bueno para mí, que no era digno de mí, que tenía que salir con él", relató la actriz.

Aunque Hayek rechazó sus propuestas, Trump insistía.

LA CRÍTICA DE HAYEK AL DISCURSO ANTIINMIGRANTE

Más allá de la anécdota personal, Hayek utilizó la plataforma para hablar sobre la percepción de los inmigrantes en Estados Unidos.

Como hija de padre libanés y madre mexicana, la actriz manifestó cómo su identidad desafía los estereotipos. "Si tú eres mexicano o árabe, eres tratado como lo más bajo, y si tú eres árabe-mexicana, no hay donde más ir, pero ayuda a romper con los estereotipos", comentó.

La actriz enfatizó que su éxito en Hollywood es una prueba de cómo los inmigrantes pueden prosperar, incluso en un ambiente que a menudo los estigmatiza.

La anécdota no solo fue divertida para la audiencia; también reveló aspectos más profundos sobre la percepción pública de Donald Trump y su forma de interactuar con las mujeres.

Tras el rechazo de Hayek, Trump utilizó su influencia para menospreciarla públicamente, afirmando que nunca saldría con ella porque era "demasiado baja".

Esta reacción fue vista como un intento de desquite por el desaire recibido.

A lo largo de los años, Hayek ha mantenido una postura crítica hacia Trump y sus políticas. En diversas entrevistas, ha expresado su preocupación por la discriminación y el trato hacia los inmigrantes, un tema que le toca personalmente como mexicana.