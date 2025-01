Premios Oscar 2025: ¿Hay mexicanos nominados?

La temporada de premios está en su punto más álgido y los Oscar 2025 no son la excepción. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 2 de marzo en Los Ángeles y contará con la conducción del carismático Conan O´Brien.

Esta edición llega con cambios significativos, ya que el tradicional almuerzo de los nominados fue cancelado para destinar esos fondos a las víctimas de los incendios en California.

´Emilia Pérez´ arrasa en nominaciones

El gran protagonista de la noche podría ser ´Emilia Pérez´, que ha conseguido un total de 12 nominaciones. La película de Jacques Audiard compite en categorías clave como "Mejor Película", "Mejor Dirección" y "Mejor Guion", consolidando su posición como una de las más aclamadas de la temporada.

Uno de los momentos históricos de esta edición lo protagoniza Karla Sofía Gascón, quien se convierte en la primera actriz trans nominada al Oscar en la categoría de "Mejor Actriz" por su impactante actuación en ´Emilia Pérez´.

Además, Paul Guilhaume está nominado por su trabajo de fotografía en la misma cinta, lo que refuerza la fuerte presencia mexicana en estos premios.

¿Hay mexicanos nominados?

En esta edición de los Premios Oscar, ningún mexicano o mexicana logró una nominación individual, pero el talento nacional sigue presente en la gran pantalla.

Adriana Paz forma parte del elenco de Emilia Pérez, una de las películas más aclamadas del año con múltiples nominaciones.

Adriana Paz actriz mexicana que participa en la película de Emilia Pérez nominada a los Oscar 2025

Mientras que Carlos Diehz participa en Cónclave, otra producción destacada en diversas categorías. Aunque no figuran en las listas de actuación, su presencia en estas cintas mantiene viva la representación mexicana en la ceremonia

Carlos Diehz actr mexicano que participa en película nominada al Oscar "Cónclave"

La competencia por la estatuilla dorada

Junto a ´Emilia Pérez´, otras películas destacadas de la noche incluyen ´Nosferatu´, ´Wicked´, ´The Brutalist´ y ´Cónclave´, que también lograron un alto número de nominaciones.

Lista completa de nominados:

Actor principal

Adrien Brody por The Brutalist

Timothée Chalamet por A Complete Unknown

Colman Domingo por Sing Sing

Ralph Fiennes por Conclave

Sebastian Stan por The Apprentice

Actor de reparto

Yura Borisov por Anora

Kieran Culkin por A Real Pain

Edward Norton por A Complete Unknown

Guy Pearce por The Brutalist

Jeremy Strong por The Apprentice

Actriz principal

Cynthia Erivo por Wicked

Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez

Mikey Madison por Anora

Demi Moore por The Substance

Fernanda Torres por I´m Still Here

Actriz de reparto

Monica Barbaro por A Complete Unknown

Ariana Grande por Wicked

Felicity Jones por The Brutalist

Isabella Rossellini por Conclave

Zoe Saldaña por Emilia Pérez

Mejor largometraje de animación

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Mejor cortometraje de animación

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

¡Qué asco!

Fotografía

Lol Crawley por The Brutalist

Greig Fraser por Dune: Part Two

Paul Guilhaume por Emilia Pérez

Ed Lachman por Maria

Jarin Blaschke por Nosferatu

Mejor diseño de vestuario

Wicked

Duna: Parte dos

Nosferatu

Maria Callas

Gladiador 2

Mejor dirección

Brady Corbet por The Brutalis

Jacques Audiard por Emilia Pérez

Edward Berger por Cónclave

Sean Baker por Anora

Coralie Fargeat por The Substance

Mejor cortometraje documental

Death by numbers

I am ready, warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchesta

Mejor documental

No Other Land

Sugarcane

Black Box Diaries

Soundtrack to a coup d´eat

Porcelain War

Mejor edición

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor película internacional

I´m Still Here

The girl with the needle

Emilia Pérez

The seed of the sacred fig

Flow

Maquillaje y peluquería

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Mejor banda sonora original

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Mejor canción original

"El Mal" de Emilia Pérez: música de Clément Ducol y Camille; letra de Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard

"The Journey" de The Six Triple Eight: música y letra de Diane Warren

"Like A Bird" de Sing Sing: núsica y letra de Abraham Alexander y Adrian Quesada

"Mi Camino" de Emilia Pérez: música y letra de Camille y Clément Ducol

"Never Too Late" de Elton John: Never Too Late: música y letra de Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt y Bernie Taupin

Mejor película

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I´m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Diseño de producción

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Cortometraje de acción real

A Lien

Anuja

I´m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Sonido

A Complete Unknown

Dune: segunda parte

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Efectos visuales

Alien: Romulus

Better Man

Dune: segunda parte

Kingdom of the Planet of the Simios

Wicked

Mejor guion adaptado

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor guion original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

5 de septiembre

The Substance