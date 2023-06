¡No te lo pierdas! Este es el line up del Festival Corona Capital 2023

El Festival Corona Capital reveló la tarde de este lunes 5 de junio el cartel de su edición 2023, donde bandas y solistas de rock encabezan la lista de músicos que del 17 al 19 de noviembre se presentarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El primer día del evento estará integrado por treinta agrupaciones y cantantes, entre los que se encuentran The Hives, Two Door Cinema Club y The Walkmen, mismos que estarán liderados por la banda inglesa Pulp y los canadienses Arcade Fire y Alanis Morissette.

El sábado 18 de noviembre los británicos Blur y los estadunidenses The Black Keys y Thirty Seconds to Mars encabezan la lista de más de 25 artistas que regresan a territorio mexicano, Como Giant Rooks, Parcels y Niall Horan.

Finalmente, el domingo 19, tres bandas oriundas del Reino Unido: The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys cerrarán con broche de oro la edición 2023 del festival, que incluirá a bandas emblemáticas como Berlin y Noel Gallagher's High Flying Birds.

Los boletos para el Festival Corona Capital 2023 estarán disponibles a partir del 9 de junio con preventa Citibanamex.