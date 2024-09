Esta es la mejor canción de The Beatles, según la Inteligencia Artificial

Mucho se puede decir de The Beatles sin realmente hacerles justicia: son el grupo más reconocido e influyente de todos los tiempos, auténticos revolucionarios de la música popular y pioneros en muchas de las técnicas de la industria actual.

Con una trayectoria que duró apenas ocho años desde el lanzamiento de su primer sencillo en 1962 a su último álbum en 1970 (excluyendo sus sencillos póstumos de 1995 y 2023), las canciones de los Beatles son conocidas en todo el mundo, y hasta el día de hoy siguen sonando para las personas que disfrutan de revivir su música.

Es aquí donde nos adentramos en los debates imposibles: entre más de 200 piezas musicales, ¿cuál de todas puede ser considerada la mejor? Antes de que nos metamos a un debate interminable, lo mejor será que volvamos a una consulta rápida y neutral con la Inteligencia Artificial.

Tras hacer esa sencilla, pero a la vez difícil pregunta a ChatGPT, comenzó con lo que ya todos sabemos: la vasta diversidad de su catálogo con distintos estilos vuelve meramente una cuestión de gustos personales el elegir ´la mejor canción´.

No obstante, ha habido esfuerzos por analizar el impacto cultural, la innovación musical y la popularidad entre fanáticos y críticos, existen cinco candidatas a ostentar ese prestigioso título, y aquí te las presentaremos. Si eres fan del cuarteto, seguro estarás esperando ver alguna de estas.

Mejores canciones de The Beatles según ChatGPT

Yendo en orden inverso, la IA no dejó de destacar a ´Strawberry Fields Forever´ (1967), un tema de John Lennon que eclipsó la experimentación del grupo con sus innovadoras técnicas de grabación y su estructura psicodélica a un nivel vanguardista.

Entre los contendientes más populares se encuentra también ´Let It Be´ (1970), escrita por Paul McCartney e inspirada en un sueño con su madre fallecida; esta poderosa balada ha tocado a miles de oyentes, y es el tema más popular cercano a la separación del grupo.

McCartney da nuevamente un golpe en la mesa con otra balada icónica: ´Yesterday´ (1965), con una estructura musical sencilla, pero una letra altamente melancólica, se ha convertido en un hito en la música popular, ostentando el récord de ser la canción con más versiones en la historia, siendo regrabada hasta 2 mil veces.

Nos acercamos a la corona con un auténtico himno: ´Hey Jude´ (1968), también de McCartney; su emotiva letra inspirada en un difícil momento personal, y su repetido pero épico crescendo final que invita a la participación del público la han vuelto uno de los temas más populares del grupo, siendo su sencillo más exitoso en las listas.

Pero finalmente, la que es considerada la mayor obra maestra del grupo por críticos, fanáticos, y ahora también la IA es ´A Day In The Life´ (1967), que fungió como el cierre del que es considerado su álbum cumbre, Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band.

La estructura musical es compleja, la letra incluye pasajes escritos por Lennon y McCartney que evidencian sus distintos estilos fusionándose, todo eso coronado por un cierre orquestal monumental. La canción ha sido elogiada por su toque innovador que transformó a la música pop en un auténtico arte.

Cualquiera de estas canciones puede ser elegida la mejor de The Beatles en diferentes contextos, pero muchos coinciden en que ´A Day In The Life´ encapsula de manera perfecta la ambición y el genio creativo de la banda.

¿Qué opinas?