5 bandas punk que hicieron covers de canciones de los Beatles

Entre 1962 y 1970, los Beatles se posicionaron como una banda inmortal en la escena musical del mundo; el grupo nacido en Liverpool e integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se encargó de revolucionar la música popular, y sentar las bases para múltiples artistas de la industria actual.

Los Beatles tuvieron sus propias influencias en géneros como el skiffle, el beat y el R&B, y posteriormente serían pioneros del rock, pop, hard rock y rock psicodélico. Tras su separación, muchos de los grupos que surgieron en las décadas siguientes a menudo se declararon influenciados por los Fab Four.

Oasis, Artic Monkeys, The Killers e incluso Foo Fighters expresaron su respeto y admiración hacia los Beatles en entrevistas o mediante rendiciones (´covers´) a sus canciones, pero hoy hablaremos de las bandas punk en las que se manifestó la influencia del cuarteto.

Sí, aunque el estilo de unos y otros a simple vista parezcan polos distintos, lo cierto es que varios grupos punk también admiraban a los Beatles, y no dejaron pasar la oportunidad de rendirles tributo sacando sus propias versiones de sus canciones.

Lo cierto es que el ex integrante de The Beatles, Paul McCartney, se ha declarado fan del punk, y aquellos historiadores, periodistas y fanáticos asiduos del grupo no dudan en decir que, viendo más allá de la imagen comercial de ´niños buenos´, los Fab Four tenían actitudes rebeldes que fácilmente se considerarían precursoras del punk: como su estilo en los días de Hamburgo y su decisión de alejarse de los conciertos.

Sin mucho más preámbulo, te presentamos 5 canciones de los Beatles que fueron versionadas por grupos punk:

´Tomorrow Never Know´ – Billy Idol

Uno de los temas más revolucionarios del grupo, al considerársele el inicio del rock psicodélico, recibiría su propio tratamiento estridente por parte del artista Billy Idol en 2006, cuarenta años después de su lanzamiento original.

Esta versión sería incluida en una recopilación de covers de los Beatles de distintos artistas.

´I Want To Hold Your Hand´ – Melvins

Sorprendente que la canción que catapultó a los Beatles en América por su tonada romántica y letra tierna pudiera ser llevada al sonido de las guitarras distorsionadas, pues así lo hizo la banda ochentera Melvins.

´Day Tripper´ – Bad Brains

Durante una presentación en vivo en 1987, la banda estadounidense realizó una versión punk mezclada con reggae de este tema del cuarteto, mezclándolo además con una canción de los Rolling Stones, ´She´s A Rainbow´.

´Ticket To Ride´ – Hüsker Dü

John Lennon siempre dijo estar orgulloso del cargado sonido de guitarras en ´Ticket To Ride´, considerándole un temprano precursor del heavy metal; pues eso lo aprovecharía la banda estadounidense para añadirle distorsión y con ello una nueva cara.

´Helter Skelter´ – Siouxsie and the Banshees

Por supuesto que no podía faltar este tema de Paul McCartney, que reafirma que los Beatles no habrían tenido miedo de incursionar en el rock pesado que derivó en géneros como el punk y el heavy metal; bien podría decirse que los Beatles se mandaron la primera canción punk.

El grupo liderado por la cantante Siouxsie Sioux se encargó de darnos la versión consagrada de la canción en el género que buscaba inventar; sólo faltó el "I´ve got blisters on my fingers".

