¡Prepárate! La música de Attack on Titan en vivo en Xalapa: fecha, sede y costo de boletos

Desde su estreno en 2013 en Japón y su posterior llegada a México el anime Shingeki no Kyojin, conocido por muchos como Attack on Titan se convirtió en un éxito.

Esta serie introdujo en la cultura popular a Eren Yeager, quien desde su nacimiento ha debido esconderse de los titanes, enormes seres que aparecieron de la nada y que atormentan a la humanidad.

Sin embargo, las personas que aún sobreviven tras las murallas de la última ciudad aún luchan por resistir la extinción.

La historia de Eren y otros personajes como Mikasa Ackerman y Armin Arlert ha causado un gran furor entre las y los amantes del anime, que podrán disfrutar de un concierto con la música de esta serie en la ciudad de Xalapa. Te contamos.

Los titanes llegan a Xalapa

"Sumérgete en el mundo épico de AoT y revive el poder titánico de la OST del anime, con orquesta en vivo en esta experiencia audiovisual sin precedentes", publicó en sus redes sociales la productora Escena Producciones, responsable de este espectáculo.

"Si eres fan de todos los guerreros del Cuerpo de Exploración, ¡no te puedes perder esta experiencia única!".

Este concierto de Attack on Titan tendrá como sede el Teatro del Estado en una presentación única a las 21:30 horas del día 28 de mayo.

La venta de boletos inició desde este 16 de abril; las entradas podrán adquirirse a través del sitio tusboletos.mx. Los precios son:

Zona VIP : mil pesos

: mil pesos Zona Oro : 900 pesos

: 900 pesos Zona Plata : 800 pesos

: 800 pesos Zona Bronce: 550 pesos

Sin embargo, al costo de los boletos se le aplicará un monto por venta en plataforma digital que puede alcanzar hasta los 50 pesos extra dependiendo la zona que se haya elegido.

Así que no lo pienses mucho; si eres un fiel seguidor de esta saga seguramente no te querrás perder un espectáculo donde además se proyectarán escenas del anime, que con la música en vivo estarán a un nuevo nivel para las y los fanáticos de Shingeki no Kyojin.