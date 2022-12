¡Más de 20 años después! Documental explicará si Jack podía o no sobrevivir en 'Titanic'

Años después del estreno de la famosa película ´Titanic´, el director James Cameron dio a conocer que prepara un documental en el que pondrá fin al revuelo sobre si Jack podía haber sobrevivido, y lo hará basado en fundamentos científicos.

Y es que después de ver la cinta, a muchos se cuestionaron sobre que Rose (Kate Winslet) puedo haberle hecho espacio en la tabla a Jack (Leonardo DiCaprio) y de esta forma haber sobrevivido ambos.

Durante su gira por Canadá, promocionando su nueva película de ´Avatar: The Way of Water´, Cameron dijo que basándose en evidencia científica comprobó que Jack no podía haber sobrevivido, por lo que lo plasmará en un documental, también recordemos que anteriormente explicó que la muerte de Jack era necesaria por cuestiones narrativas.

"Hemos realizado un estudio científico para poner fin a todo esto y de una vez por todas"

Usamos a dos dobles que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes. Los metimos en agua helada y comprobamos si podrían haber sobrevivido mediante diversos métodos y la respuesta fue que no había forma de que ambos sobrevivieran.", detalló Cameron.

Se prevé que el documental esté listo para febrero de 2023 y se estrenará en National Geographic; además, acompañará el relanzamiento de Titanic, pero ahora en 4K.