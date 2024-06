¿Cuándo se estrena ´Welcome To Derry´? La próxima serie de Max sobre los orígenes de Pennywise

En 2022 se anunció y un año después se le dio luz verde a una nueva producción de HBO: una serie titulada ´Welcome To Derry´, la cual fungirá como precuela a las películas de It (2017 y 2019) dirigidas por Andy Muschietti y basadas en la novela del maestro del terror, Stephen King.

La serie partirá de un concepto original ideado por Muschietti y su hermana Barbara, también productora, y explorará los orígenes de Pennywise, el payaso asesino, y su reinado del terror en el poblado ficticio de Derry, el cual se extendió por siglos, pero la serie se enfocará en los años sesenta.

¿Cuándo y dónde se estrenará la serie?

Casey Bloys, ejecutivo de HBO, reveló recientemente en una conferencia de prensa los próximos proyectos que llegarán a la plataforma, entre ellos la nueva temporada de ´House of the Dragon´ y la serie original ´El Pingüino´, con Colin Farrell como el enemigo de Batman. Al final, el ejecutivo confirmó que ´Welcome To Derry´ llegará a la plataforma Max en algún punto de 2025.

Bill Skarsgård retornará para asumir de nueva cuenta su papel de Pennywise, también se ha confirmado la integración al elenco de talentos como Taylour Paige, Madeleine Stowe, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar y Stephen Rider.

¿Qué te parece?