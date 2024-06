´House of the Dragon´: ¿Cuándo se estrena la 2da temporada?

Excelente noticia para los fans del universo de ´Game of Thrones´, y es que después de una larga espera, la serie ´House of the Dragon´ finalmente prepara el estreno de su segunda temporada.

La serie es un spin-off que toma lugar siglos antes de los sucesos de la historia original creada por George R.R. Martin, centrándose en los comienzos de la Casa Targaryen. Para esta nueva temporada los protagonistas se preparan para la guerra que se avecinan, y desde ahora se le sugiere a la audiencia que decida su bando.

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada y cuándo se estrenan?

La plataforma de streaming Max confirmó que la nueva temporada de la serie original de HBO constará de ocho episodios, los cuales se estrenarán semanalmente cada domingo a las 19:00 horas a partir del 16 de junio. A continuación, las fechas:

Episodio 1 – 16 de junio

Episodio 2 – 23 de junio

Episodio 3 – 30 de junio

Episodio 4 – 7 de julio

Episodio 5 – 14 de julio

Episodio 6 – 21 de julio

Episodio 7 – 28 de julio

Episodio 8 – 4 de agosto

Guarda bien este post y no olvides que cada domingo tenemos un episodio estreno de #LaCasaDelDragón en Max y HBO. pic.twitter.com/hiE2TD1SK4 — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) June 9, 2024

Para esta nueva temporada se espera el regreso de integrantes del elenco como Emma D´arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Eve Best, Ewan Mitchell y Harry Collet; con la llegada de nuevos personajes como Gayle Rankin dando vida a una curandera de Harrenhal, Alys Rivers.

¿Ya estás list@?