Premios Ariel 2023: Conoce a los nominados de este año

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló a los nominados del 65 Premio Ariel, el cual se entregará el 9 de septiembre en Guadalajara, Jalisco.

Los actores Fátima Molina y Emiliano Zurita encabezaron la ceremonia de anuncio, transmitida por redes sociales de la AMACC, en la cual detallaron a las producciones seleccionadas para la estatuilla mexicana.

"Sin duda, nuestra producción cinematográfica continúa creciendo y posicionándose a nivel nacional e internacional", expresó la actriz, quien resaltó que 139 producciones se inscribieron a la convocatoria expedida por la academia.

A continuación, los largometrajes y cortometrajes nacionales, así como películas iberoamericanas, intérpretes y productores, que van por la estautilla nacional.

Película

Bardo, de Alejandro González Iñárritu

El norte sobre el vacío, de Alejandra Márquez Abella

Huesera, de Michelle Garza Cervera

La caída, de Lucía Puenzo

La civil, de Teodora Mihai

Dirección

Natalia Beristáin por Ruido

Michelle Garza Cervera por Huesera

Alejandro González Iñárritu por Bardo

Alejandra Márquez Abella por El norte sobre el vacío

Lucía Puenzo por La caída

Actor

Daniel Giménez Cacho (Bardo)

Álvaro Guerrero (La civil)

Cuauhtli Jiménez (Finlandia)

Hernán Mendoza (La caída)

Gerardo Trejoluna (El norte sobre el vacío)

Actriz

Marta Aura (Coraje)

Julieta Egurrola (Ruido)

Arcelia Ramírez (La civil)

Natalia Solián (Huesera)

Karla Souza (La caída)

Largometraje documental

Cartas a distancia de Juan Carlos Rulfo

Dioses de México de Helmut Dosantos

Home is somewhere else de Carlos Patricio Hagerman y Jorge Villalobos de la Torre

Teorema del tiempo de Andrés Kaiser

Users de Natalia Almada

Revelación actoral

Eustacio Ascacio (Zapatos rojos)

Emilia Berjón (Trigal)

Déja Ebergengi (La caída)

Diego Armando Lara (El reino de Dios)

Isabel Luna (Huesera)

Película iberoamericana

1976 de Manuela Martelli, Chile

Argentina, 1985 de Santiago Mitre, Argentina

As bestas de Rodrigo Sorogoyen, España

Carajita de Ulises Parra y Silvina Schnicer, República Dominicana

Los reyes del mundo de Laura Mora, Colombia

Fotografía

Claudia Becerril Bulos (El norte sobre el vacío)

Darius Kohndji (Bardo)

Dariela Ludlow AMC (Ruido)

Serguei Saldivar Tanaka AMC (Zapatos rojos)

Nur Rubio Sherwell (Huesera)

Edición

Alain Sessauvage (La civil)

Alejandro González Iñárritu (Bardo)

Adriana Martínez (Huesera)

Miguel Schverdfinger (El norte sobre el vacío y Ruido)

Ópera prima

Huesera, de Michelle Garza Cervera

Manto de gemas, de Natalia López Gallardo

Pedro, de Liora Spilk Bialostozky

Trigal, de Anabel Verónica Caso

Zapatos reojos, de Carlos Eichelmann Kaiser

Efectos especiales

Luis Eduardo Ambriz (El norte sobre el vacío)

Raúl Camarena, Gustavo Campos, Miguel Ángel Rodríguez y Juan Carlos Santos (Huesera)

Yoshiro Hernández y Roberto Ortiz (Mal de ojo)

Elliot Rebollar Feregrino (El poderoso victoria)

Gregorio Vega López (La caída)

Efectos visuales

Raúl Luna (El norte sobre el vacío y El exorcista)

Raúl Prado (Huesera)

Guillaume Rocheron y Olaf Wendt (Bardo)

Mevlana Rumi y Ariel Gordon (Mal de ojo)

Guion original

Abia Castillo y Michelle Garza Cervera (Huesera)

Habacuc Antonio de Rosario y Teodora Mihai (La civil)

Paula Markovitch, Laura Santullo y Lorenzo Vigas (La caja)

Alejandra Márquez Abella y Gabriel Nuncio (El norte sobre el vacío)

Mónica Herrera, Samara Ibrahim, Tatiana Meñeruk, Lucía Puenzo y María Renée Prudencio (La caída)

Largometraje de animación

Águila y jaguar: Los guerreros legendarios, de Mike R. Ortiz

Home is somewhere else, de Carlos Patricio Hagerman y Jorge Villalobos de la Torre

Maquillaje

Lucy Betancourt (Bardo)

Alfredo García (La civil)

Pedro Guijarro (El norte sobre el vacío)

Marco Jiménez (Finlandia)

Adam Zoller (Huesera)

Diseño de arte

Ana Bellido (Huesera)

Eugenio Caballero (Bardo)

Sandra Cabriada (El norte sobre el vacío)

Nohemí González (Zapatos rojos)

Daniela Schneider (La caja)

Vestuario

Amanda Cárcamo (El norte sobre el vacío)

Gabriela Cower (Huesera)

Mayra Juárez (El poderoso victoria)

Anna Terrazas (Bardo)

Estrella Vázquez (Finlandia)

Cortometraje de animación

Bouclette, de Fernanda Lozada

El año del radio, de Samuel Kishi

K8, de Miguel Anaya Borja

La melodía torrencial, de José Luis Saturno

Los cuervos, de Héctor Dávila Cabrera

Sonido

Bardo

El norte sobre el vacío

Huesera

La civil

Manto de gemas

Cortometraje de ficción

Agustina, de Luciana Herrera Caso

Aire, de Kenya Márquez

El grillo, de Carlos Hernández Vázquez

Cualquier luga,r de Minerva Rivera Bolaños

Pitbull, de Fabián León López

Cortometraje documental

La evaluación, de Diego Enrique Osorno González

Las nubes son de música, de Enrique García Meza

Mi reino, de Luis J, Arellano

Mira el silencio, de Santiago Zermeño

No te agüites, de Juan Vicente Manrique

Música original

Gibrán Andrade y Rafael Manrique (Huesera)

Tomás Barreiro (El norte sobre el vacío)

Bryce Dressner y Alejandro González Iñárritu (Bardo)

Philips Glass y Leonardo Heiblum (Cartas a distancia)

Camilla Uboldi (Zapatos rojos)

Coactuación masculina

Fernando Bonilla (El norte sobre el vacío)

Raúl Briones (El norte sobre el vacío)

Juan Daniel García Treviño (La civil)

Jorge A. Jiménez (La civil)

Francisco Rubio (Bardo)

Coactuación femenina

Mayra Batalla (Huesera)

Dolores Heredia (El norte sobre el vacío)

Martha Claudia Moreno (Huesera)

Nicolassa Ortiz Monasterio (Trigal)

Úrsula Pruneda (Trigal)