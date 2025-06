Elección veracruzana, ganadores y perdedores

El resultado de la jornada electoral del pasado domingo 1 de junio confirmó el dominio de Morena en los ayuntamientos más poblados de Veracruz y evidenció el desplome de los partidos que, hasta hace poco, eran consideradas las principales fuerzas de oposición local: Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, que obtuvieron apenas 34 y 23 municipios, respectivamente.

Morena se reafirma como la primera fuerza política en el estado, al obtener el control de los municipios con mayor peso demográfico. Entre sus victorias más destacables se encuentran bastiones tradicionalmente panistas como Tantoyuca y el puerto de Veracruz.

El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón, aseguró que su partido había ganado más de 40 ayuntamientos y que defenderían el voto. Sin embargo, los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares desmienten este optimismo: el PAN apenas alcanzó el 13.5% de la votación estatal.

El PRI también sufrió un fuerte revés. Aunque logró triunfos en cabeceras distritales como Orizaba, Cosoleacaque y Perote, su participación total lo relegó del tercero al quinto lugar. Obtuvo solo 11.1% de la votación, y fue superado por Morena, Movimiento Ciudadano, PAN y Partido del Trabajo.

Uno de los episodios más llamativos fue el de Xalapa. A pesar del anuncio de las dirigencias nacional y estatal del PRI sobre la supuesta ventaja de su candidato, Silvio Lagos Galindo, los resultados contaron otra historia. Con poco más de 19,000 votos, el priista quedó en tercer lugar, 14,000 votos por debajo de MC, y 24,000 detrás de Morena.

Por otro lado, dos partidos emergieron con fuerza: Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. MC pasó de gobernar 18 municipios en 2021 a 41 en 2025, mientras que el PT creció de 6 a 28 ayuntamientos.

En términos de votos, MC duplicó su caudal electoral de 281,469 en 2021 a 572,995 en 2025. El PT también avanzó: de 114,921 sufragios en 2021 a 374,320 este año.

El Partido Verde Ecologista, en cambio, se mantuvo prácticamente estancado, con una diferencia mínima de 13,000 votos respecto al proceso anterior.

Si bien Morena se consolidó como fuerza dominante, no todo está asegurado para la llamada Cuarta Transformación: los alcaldes electos este 2025 tendrán un papel importante en el proceso intermedio de 2027, cuando se renovará el Congreso local. Si el partido gobernante no implementa una estrategia efectiva, acompañada de autocrítica y la renovación de su dirigencia, corre el riesgo de perder la mayoría legislativa.

Boca del Río

Uno de los municipios donde se registró mayor efervescencia política en el marco de la jornada electoral fue Boca del Río, donde todo parece indicar que el resultado terminará por definirse en los tribunales.

En este lugar, de acuerdo con el PREP, la diferencia entre PAN y Morena es de apenas 3 puntos porcentuales, 1,453 votos.

En dicho marco, por cierto, hubo señalamientos contra Felipe Sosa Mora, ex director del Colegio de Bachilleres el Estado de Veracruz, quien emprendió la defensa de los votos de Morena durante la jornada electoral.

No sabemos a qué santo se encomienda, pero el "ladrón de elecciones" ha salido adelante en prácticamente todos los proyectos políticos que ha impulsado: en 2024, por ejemplo, apoyó a la entonces candidata de Morena al Senado, Claudia Tello Espinosa, quien pasó de la segunda a la primera fórmula de su partido en el proceso por la Cámara Alta; y no sólo ganó, sino que lo hizo de forma contundente. Este año se sumó al equipo de Rosa María Hernández Espejo en el Puerto, y no únicamente ganó Morena, aplastó 2 a 1 a la candidata panista, Indira Rosales.

