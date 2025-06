Se dice que... ¿Quién era Sergio Villasana?

¿Quién era Sergio Villasana?

Pocas personas de las nuevas generaciones conocieron la gran calidad humana del licenciado Sergio Villasana Delfín, desde que fue secretario auxiliar del presidente Luis Echeverría Álvarez muchos políticos veracruzanos iniciaron su carrera por la relación que les permitió proyectarse en actividades oficiales.

Cuando fue alcalde Cosamaloapan llegaron funcionarios estatales a tratar de quitarles la casa a la abuela y la madre de Fidel Herrera Beltrán, porque tenían 25 años sin pagar los impuestos prediales y otros adeudos con el fisco. Villasana Delfín les quitó esa idea de despojarlas de su vivienda, con el simple y sólido argumento que esa casa hacía años se había caído y que sólo quedaban restos de esa humilde vivienda.

Durante una cena en la casa de Maquiavelo en la ciudad de México se le recordó al gobernador electo lo que había hecho el Lic. Villasana en favor de sus familiares y en compensación lo nombró encargado de los servicios de la televisora estatal y de los medios audiovisuales que tenía el gobierno.

Villasana Delfín ocupó durante su vida importantes cargos gubernamentales a nivel federal y nunca perdió su forma sencilla y humilde de ser, así como su gran sentido del humor, lamentablemente falleció y durante el velorio, su hija no resistió el dolor de la pérdida de su señor padre e inicio su viaje para acompañarlo en esta pacífica y eterna travesía donde no existe el regreso.

La ley del ISSSTE idea de Yunes

La ley del ISSSTE 2007 que marcó un cambio radical en el sistema de pensiones para los empleados del Estado mexicano. Fue aprobada cuando el director general del ISSSTE era el veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares. Ese el principal motivo de las grandes manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el modelo de cuentas individuales no garantiza una pensión digna y favorece a empresas privadas a costa de los maestros.

Con Yunes Linares se privatizaron todos los servicios que tenían los burócratas federales. El papel del baño y las almohadas son los únicos que quedaron fuera.

La rectoría no es un cargo político

Por muchos motivos, no hay una razón lógica que el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, quiera continuar en el cargo cuando el tiempo legal por el que fue designado ya se terminó. Los cambios son importantes para darles oportunidad a que lleguen otras autoridades universitarias con nuevas ideas y mejores proyectos que permiten un mayor desenvolvimiento en la principal casa de estudios del estado de Veracruz.

Para una persona inteligente debe de entender que ya tuvo la gran responsabilidad académica de una rectoría y querer seguir es sólo un capricho personal que no tiene ninguna justificación. No se trata de un cargo político que busca repetir porque es lo único que sabe realizar. Aguilar Sánchez debe estar consciente que tiene otras alternativas para desenvolverse en su vida futura, la rectoría de cualquier universidad no es un patrimonio.

Sería muy lamentable para cualquier universitario de alto nivel no contar con otro modo de subsistir fuera de lo académico, cuando se supone que posee una carrera y que cuenta con alguna especialidad a base de maestrías o doctorado para desarrollarse fuera de las aulas de los centros de estudios superiores.