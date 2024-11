Cobra Kai: el personaje que regresó en la sexta temporada gracias a la IA

Los episodios más recientes de la sexta y última temporada de la popular serie de Netflix, Cobra Kai, siguen dando de qué hablar entre sus fanáticos.

A falta de una tanda de episodios más para darle cierre a la historia que comenzó hace 40 años con Karate Kid, nos sigue sorprendiendo la capacidad de los creadores para mantener viva la esencia de los protagonistas, así como deleitarnos trayendo de vuelta a viejos personajes.

Sin embargo, esta vez optaron por algo totalmente diferente. Trataremos de no dar mayores spoilers, pero un eterno conocido de la franquicia tuvo una aparición especial en la última entrega; no obstante, esto no habría sido posible sin la ayuda de la Inteligencia Artificial.

El uso de tecnología en series y películas

A estas alturas no se puede negar que muchas productoras y plataformas de streaming han comenzado a incursionar en las nuevas tecnologías, creando una total revolución del contenido audiovisual, pues con ello ha cambiado la forma de contar historias y traer personajes a la vida.

Precisamente, una de las prácticas más exploradas, y que más debates ha generado por sus implicaciones éticas, artísticas y legales, es el uso de Inteligencia Artificial para recrear personajes y actores que no pudieron participar de forma física en la producción por distintas razones.

¿Qué personaje de Cobra Kai volvió con ayuda de la IA?

En el caso de Cobra Kai (este es el momento para que dejes de leer si no quieres spoilers), el personaje que sorprendió a todos al tener un inesperado regreso fue el Sr. Miyagi, interpretado en la franquicia de Karate Kid por el actor Pat Morita, quien falleció en 2005.

El Sr. Miyagi ya había tenido apariciones a lo largo de la serie, mediante flashbacks o recuerdos para los cuales se recurría a fragmentos de archivo de las películas originales; pero esta vez pudimos ver al legendario mentor de Daniel LaRusso interactuando con el protagonista.

Si has seguido la serie, sabrás que Daniel ha estado enfrentando una crisis tras descubrir un capítulo oscuro del pasado de su sensei, y el episodio 10 de la 6ta temporada comienza con él teniendo una pesadilla en la que se enfrenta primero a un Miyagi joven, y posteriormente se transforma en el que conocemos.

El proceso para traer de vuelta a Miyagi requirió un mapeo facial modelado por computadora, así como el análisis tecnológico de audios de las películas originales para recrear la voz de Morita y darle un par de líneas al personaje; finalmente, un doble en el set ayudó a recrear sus movimientos.

Es importante señalar que el equipo de producción de la serie consultó previamente con los herederos de Pat Morita para garantizar que no se faltaría el respeto al legado y memoria del actor; al final, se realizaron ajustes exhaustivos para obtener un resultado lo más perfecto posible, que transmitiera la intención de la escena.

Habrá quienes no estén de acuerdo con esta decisión y cuestionen la ética detrás de revivir a actores o cantantes fallecidos con IA; no obstante, el equipo tras Cobra Kai ha sabido tratar cuidadosamente a sus personajes, y lo visto en el último episodio puede ser tomado como una forma de homenajear al legendario actor, además de aportar al intenso momento que vive la trama.

¿Tú qué opinas?