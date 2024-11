Cobra Kai pone fecha al estreno de sus últimos episodios

Con el estreno de la parte 2 de la temporada 6 y final de la serie de Netflix, Cobra Kai, miles de espectadores en todo el mundo quedaron con las emociones a tope por los momentos de acción y tensión que nos dejó esta tanda de episodios.

No daremos spoilers de este fragmento del desenlace de la serie, pero los que se vieron los episodios ´de corrido´ aseguran desde el primer día que el final los dejó con la boca abierta un buen rato y, como ocurre siempre, se quedaron con ganas de más.

Según el esquema de lanzamiento planeado para esta temporada final, sólo resta una tercera y última tanda de cinco episodios, que le dará cierre de una vez por todas a la serie que se volvió uno de los materiales más vistos de Netflix desde 2019.

A medida que la serie llega a su fin, también lo hace el Sekai Taikai, el torneo mundial de karate sobre el cual versa esta temporada, y que podría ser definitorio para los legados de Miyagi-Do y Cobra Kai, que ha resurgido bajo el mando de John Kreese y Kim Da-Eun.

La parte 3 no sólo mostrará los enfrentamientos pendientes entre los protagonistas, sino que también traerá las consecuencias físicas y emocionales que dejará este arco.

Aunque no hay una confirmación por parte de las cuentas oficiales de la serie, quienes "madrugaron" para ver los cinco episodios informaron que, al finalizar los créditos del episodio 10, apareció un mensaje anunciando que la tanda final llegaría el 13 de febrero de 2025.

After you finish watching Part 2 of Cobra Kai Season 6, you should see a confirmation of a Part 3 Release Date. February 13th, 2025 is when Cobra Kai ends! #CobraKai #CobraKaiSeason6 pic.twitter.com/gU9nblma3P