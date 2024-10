Karate Kid: Legends ¿Cuándo se estrena la nueva película de la saga?

Karate Kid, saga de artes marciales que sigue marcando a generaciones, está por estrenar un nuevo episodio, el cual reunirá a dos personajes muy importantes tanto de la franquicia original como de la más reciente película protagonizada por Jaden Smith.

Esta nueva película, que llevará por título Karate Kid: Legends, ya tiene fecha de estreno, así como su primer poster donde tiene un papel destacado el nuevo protagonista, así como quienes al parecer estarán detrás de su entrenamiento: Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y el Sr. Han (Jackie Chan).

Fecha de estreno de Karate Kid: Legends

Este 18 de octubre las redes sociales estallaron cuando se reveló el poster de la próxima película en la saga del Karate Kid y en el cual podemos ver a Ben Wang, cuyo personaje es una especie de trotamundos que aún no sabe su papel en este mundo.

Y sí, como puedes adivinar, es en ese recorrido donde seguramente se cruzará con Daniel LaRusso y con el señor Han, quienes al parecer serán los encargados de mostrarle la disciplina y dedicación que solo el camino del karate puede darle.

Entre los guiños que nos da el poster vemos los colores amarillo, rojo y negro que tanto destacaron en las películas originales, lo que nos hace pensar que esta película buscará ser una especie de enlace entre el pasado de la franquicia con todo lo que aún está por venir.

Lo mejor de todo es que junto con este poster al fin se reveló la fecha de estreno de esta nueva aventura. Karate Kid: Legends llegará a las pantallas el 30 de mayo de 2025, por lo que todos esperan que sea uno de los grandes éxitos del próximo verano.

Ahora que ya tenemos una fecha de estreno, podemos darnos un tiempo para echarnos un maratón de las primeras tres películas del Karate Kid, así como la protagonizada por Jackie Chan y el hijo de Will Smith y de pasada todas las temporadas de Cobra Kai.

Y aunque esta serie parece no tener una conexión directa con Karate Kid: Legends, no hay motivo para no incluirla en nuestro recorrido por esta saga que sigue siendo tan fresca como cuando salió en cines.