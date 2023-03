"Es algo universal": Baldo Verdú presenta su segundo sencillo 'Amor'

"¿A quién no le gusta amar y ser amado?", preguntó Baldo Verdú al conversar con Galería sobre ´Amor´, tema que lanzó en febrero y con el que aborda el tema de forma "universal", enmarcado por su estilo musical.

Acompañado de un videoclip con capturas de sus viajes por México y Latinoamérica, Verdú dedica un tema con ritmos bailables y sensuales donde combina un mensaje de esperanza, romance y gratitud, tal como lo comentó a Imagen de Veracruz.

"Desarrollé todo en temática universal porque realmente ¿quién no ha pasado por ahí? ¿quién no viene de ahí?", comentó.

"Amamos muchas cosas, muchas personas, muchos contextos; recuerdos, ese tipo de cosas. Así que es una temática un poco trillada, pero también es algo universal y a quién no le gusta amar y ser amado", explicó.

Recopilación

´Amor´ no solo engloba letra y música de Verdú, ya que el video oficial del tema es producción original del cantautor, ya que reúne capturas de los viajes que realizó durante 2022 por México y Latinoamérica.

"Es como un recuento viajero de todo este tema, de ir tocando diferentes partes del mundo en mis canciones y también en mis viajes de trabajo, como artista que ´tourea´ (hace giras)."

"Toca la temática de amar, viajar, amar a la persona con la que viajas y embarcarte en una travesía como esa, el recorrer el mundo global y universalmente, como lo es el amor", agregó.

Respuesta

Al cuestionarle sobre la respuesta del tema con su público, Baldo Verdú aseguró no imaginarse "un feedback tan masivo", pues no solo ha respondido su propio fandom, sino también nuevos escuchas incluso de otras partes del mundo.

"Uno tiende a recibir el feedback de la gente inmediata, apoyo de los familiares y amigos que les ha gustado el tema."

"Pero gente que ni siquiera me ha visto en su vida, está taggeandome y etiquetando la música en las redes sociales, es algo que no tiene precio y te hace pensar que la canción tiene fans", comentó.

"Es un primer acercamiento a mi música, son fanáticos de la música más que todo y ha sido avasallante", afirmó.

Trayectoria

La historia de Baldo Verdú es tan sorprendente como su música; originario de Caracas, Venezuela, proviene de una familia de importantes músicos de su país, donde los ritmos tradicionales fueron su primer acercamiento al arte.

Sin embargo, su gusto por el funk, pop, rock y diversos géneros, lo motivaron a construir su propio sonido y buscar otros escenarios. Así, en 2014 llegó a Londres, Inglaterra, donde se asentó y comenzó su carrera de forma independiente, combinando sus raíces con sus gustos en un lugar cosmopolita y multicultural.

"Creo que jamás, nunca, me he sentido tan latinoamericano como me he sentido ahora estando afuera", comentó el cantautor. "La gente aquí, por lo general, están más interesados en saber lo que haces, tus raíces, de donde vienes (...) Y el crecimiento ha sido increíble."

"Yo le agradezco enormemente a la vida la oportunidad de haber venido a Inglaterra, sobre todo a Londres que es un país en sí mismo, y aquí todo el mundo es de todos lados."

"Hay una comunidad enorme de mexicanos, latinos y otras partes del continente y eso es lo bonito de esta ciudad, te hace sentir que perteneces a ella y que puede agregar tu granito de arena", afirmó.

Será entre mayo y junio cuando Baldo Verdú publique un álbum con 10 temas inéditos, de los cuales ya se encuentran disponibles ´Baila mami baila´ y ´Amor´ y, para finales de mes, estará listo ´Mi mujer´, ´Sabrocito´ en abril y un sencillo más que acompañará el lanzamiento de la producción completa.

"Se vienen cosas importantes, estaré en México en septiembre; es el país y la industria en la que tengo mis objetivos más y mejor trazados, porque es realmente la escena y el país que esta muy consolidado en términos de industria musical, cultural y entretenimiento."

"Es el epicentro de Latinoamérica y me atrevo a decir que de América en general; estoy muy emocionado de volver a México", concluyó.