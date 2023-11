Más allá de provocar el fin de la humanidad, la inteligencia artificial ha sido usada para cosas un poco más ´mundanas´, como crear ilustraciones, textos que dicen ser periodísticos y hasta arte usado en series de televisión.

Sin embargo, recientemente esta herramienta ha sido utilizada en el mundo de la música para ´revivir´ a antiguos ídolos, como es el caso de la canción Now and Then de Los Beatles, que trajo de vuelta las voces de John Lennon y George Harrison.

Además que algunos usuarios han buscado la manera de crear canciones con las voces de artistas más actuales, lo que a algunos de ellos ya les ha comenzad a generar algunas molestias.

Bad Bunny explota contra inteligencia artificial

En la cuenta @flowgptmusic en la red social Tiktok se comparten temas creados con inteligencia artificial; uno de estos ya ha comenzado a hacerse extremadamente viral, y tiene que ver con una colaboración de lo más inesperado.

Esta inteligencia artificial creó un tema donde Bad Bunny y Justin Bieber se unen, el cual ya se ha vuelto tan popular que el propio conejito malo ha salido a hablar de él.

En su canal de WhatsApp, el boricua reventó al creador del tema y a sus propios fanáticos que habían indicado que les encantó dicha canción.

"Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en tiktok sálganse de este grupo ahora mismo", sentenció San Benito, quien al parecer no tomó muy bien este ´tributo´ hecho con inteligencia artificial.

Tras los comentarios hechos por el cantante, la cuenta flowgptmusic ya ´alzó la voz´, "si una canción creada por un robot le gustó tanto a la gente, ¿te imaginas que la cantaras tu? Te la cedo gratis y con todos los derechos".

@flowgptmusic @Bad Bunny no entendí muy bien el mensaje, ya que mi algoritmo me dice que la m13rd4 solo la hacen los humanos... recuerda que yo soy un robot el futuro ya está aquí. #badbunny #nostalgia #flowgptmusic ? sonido original - FlowGPT no entendí muy bien el mensaje, ya que mi algoritmo me dice que la m13rd4 solo la hacen los humanos... recuerda que yo soy un robot el futuro ya está aquí. #flowgpt

De nueva cuenta, esto abre el debate acerca de si lo creado por la inteligencia artificial es en realidad una obra intelectual, con derechos de autor y todo lo que conlleva, o es simplemente un experimento para divertirnos y, por ende, no tiene que ser tomada en serio.