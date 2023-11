Con un poco de ayuda de IA, así se escucha la última canción de The Beatles

Este 2 de noviembre, The Beatles, la icónica banda de Liverpool, sorprendió con una joya rescatada del baúl del olvido, una composición perdida que fusiona la maestría de John Lennon con la inconfundible guitarra de George Harrison: Now and Then.

La historia se remonta a 1979, cuando Lennon dejó un demo que, combinado con la guitarra de Harrison de 1995, da vida a la que se anuncia como la despedida de The Beatles.

El proyecto se detuvo temporalmente por errores técnicos insalvables en la grabación original. Sin embargo, el tiempo y la tecnología dieron una segunda oportunidad.

El videoclip, dirigido por Peter Jackson, sumerge en un viaje nostálgico.

La silueta de Lennon mira el horizonte, rodeado de sus compañeros de banda en su juventud.

El corazón de la canción late en cada imagen, donde los cuatro Beatles se unen nuevamente en el pasado y el presente. En la eternidad.

El estudio de grabación cobra vida con McCartney y Ringo en la actualidad, pero la magia alcanza su punto álgido cuando se suman las presencias de John y George.

El clip nos transporta a momentos inéditos de la década de 1990 y a las sesiones del proyecto "The Beatles Anthology" de 1995.

"Ahí estaba la voz de John, clara como el cristal. Fue emocionante. Y todos tocamos. Es una grabación genuina de The Beatles en 2023", dice un emotivo Paul McCartney en el documental.

¿CÓMO FUE POSIBLE RESUCITAR ESTA JOYA PERDIDA?

La tecnología del aprendizaje automático fue la clave. McCartney y Starr recurrieron a ella para reconstruir el demo de Lennon, enfrentándose a la dificultad de la baja fidelidad original.

La separación de la voz y el piano, imposible en aquel entonces, se convirtió en realidad gracias a un sistema de software desarrollado durante la producción del documental "Get Back".

El marketing miente: vende y fabrica humo tóxico. Pero las canciones de The Beatles son verdad. Now and Then, hermosa, oscura por momentos, sencilla canción de amor, guiada por la curiosidad creativa de los Beatles sobrevivientes, culmina en un agradecimiento final la banda en el escenario. Imágenes de la época de The Cavern Club, su infancia.

Now and Then es más que una canción o un testamento. Es una probada de la eternidad de su arte y la magia que solo los Fab Four podían conjurar. No es una obra maestra de los 4 de Liverpool, pero no por ello deja de ser hermosa y nostálgica.

La última canción de The Beatles resuena, emocional, y recuerda por qué ya son eternos. Como tú...

LETRA EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL DE "NOW AND THEN"





I know it's true

It's all because of you

And if I make it through

It's all because of you

And now and then

If we must start again

Well, we will know for sure

That I will love you

Now and then I miss you

Oh, now and then

I want you to be there for me

Always to return to me

I know it's true

It's all because of you

And if you go away

I know you'll never stay

Now and then I miss you

Oh, now and then

I want you to be there for me

I know it's true

It's all because of you

And if I make it through

It's all because of you

Letra en español

Sé que es verdad.

Todo es por ti

Y, si lo logro

Todo es por ti

Y de vez en cuando

Si tenemos que empezar de nuevo

Bueno, lo sabremos con seguridad

Que te amaré

De vez en cuando

Te extraño.

De vez en cuando

Quiero que estés ahí para mí.

Siempre para volver a mí

Sé que es verdad.

Todo es por ti

Y, si te vas

Sé que nunca te quedarás.

De vez en cuando

Te extraño.

De vez en cuando

Quiero que estés ahí para mí.

(Ahh)

(Ahh)

(Ahh)

(Ooh)

(Ahh)

Sé que es verdad.

Todo es por ti

Y... si lo logro

Todo es por ti