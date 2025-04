Café Jarocho: Hay Presidenta. Claro mensaje a Trump

Hay Presidenta. Claro mensaje a Trump

El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia conmemorativa de la Gesta Heroica de Veracruz no fue solo un acto protocolario, sino una declaración firme sobre el papel que México debe asumir frente a Estados Unidos y el mundo, un país soberano, digno y sin tutelajes.

Si bien es cierto que las economías de ambos países están profundamente entrelazadas, la presidenta subrayó una verdad ineludible, la integración económica no implica subordinación política. México no es, ni debe ser, una nación que se arrodille ante intereses externos para resolver asuntos internos. Aquellos que aún ven al extranjero como solución automática a nuestros problemas, fueron llamados por su nombre: vende patrias.

En temas de seguridad, la cooperación transnacional es indispensable, pero siempre bajo términos de respeto mutuo. El combate al tráfico de drogas como el fentanilo debe atender tanto las rutas ilegales como las causas estructurales que empujan a los jóvenes a la violencia y las adicciones. No basta con capturas y decomisos: se necesita una estrategia integral que nazca desde el territorio nacional, no desde intereses ajenos.

Fue clara al advertir que México no aceptará imposiciones ni injerencias disfrazadas de ayuda. Porque, como lo recordó en su discurso, nuestra historia está marcada por episodios dolorosos donde la intervención extranjera trajo más daño que soluciones.

Las campanas callaron

Algo debe estar pasando para que en prácticamente todas las iglesias de la zona conurbada de Veracruz no funcionen las campanas, parte importante y que caracteriza a estos inmuebles religiosos.

Este lunes, tras el fallecimiento del Papa Francisco, no se pudieron sumar al acto mundial de la repica de campanas, ya que están en mal estado.

Salió a relucir que no se le ha dado mantenimiento a las campanas que avisan a la feligresía de la eucaristía. Al menos cada creyente sabe los horarios de las misas en los respectivos templos.

¿Desde hace cuánto no se les mete mano a las campanas? pueden ser años y años, y tal vez no lo sabríamos si no hubiera pasado un hecho mundial y de dolor como el fallecimiento del Papa Francisco.

Podría decirse que la iglesia quedó expuesta, dando a conocer la falta de estructura de la Diócesis de Veracruz.

¿Dónde está Miguel Ángel?

Debido a la gravedad del caso, varias voces se han pronunciado porqué la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga e investigue los hechos de la desaparición del comunicador y director del portal “Pánuco on Line” Miguel Ángel Anaya Castillo, reportado como desaparecido el pasado sábado.

Cabe mencionar que en esta investigación el Estado apoya en los trabajos a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al momento no se cuenta con una denuncia formal ante la autoridad, sin embargo, se trabaja en las investigaciones para ubicar al periodista.

Se presume que el comunicador habría desaparecido desde el pasado domingo 13 de abril, sin embargo, fue hasta apenas este fin de semana que se informó la situación.

Miguel Ángel Anaya Castillo es un periodista independiente, director del portal “Pánuco on Line”, que cubre y da seguimiento a información local de la región de Pánuco.

De acuerdo a datos de Articulo 19, el periodista tendría varios días de desaparecido sin que se conozca la causa, ni su paradero; la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), implementó los protocolos de atención y localización del comunicador.

El portal de Facebook “Pánuco Online”, del cual Miguel Ángel es director, ya no aparece en la red social. En los últimos días, las publicaciones comenzaron a desaparecer de la página de Internet hasta dejar de existir. Se debe de dar con los responsables de esta situación y hacer justicia.