Antes de ver Alien Romulus; este es el orden cronológico de las películas de la saga

Esta semana llega a los cines de México la muy esperada película Alien Romulus, que marca el regreso a la pantalla grande de una de las criaturas más temidas del séptimo arte: el xenomorfo.

De la mano de Fede Álvarez, esta nueva historia nos lleva de vuelta al espacio junto a un grupo de colonizadores que se encuentran con una estación abandonada, la cual será el escenario de la pesadilla más grande de sus vidas.

Ahora, si eres nuevo en esta franquicia y no tienes ni mínima idea de por qué hay mucha gente emocionada por el regreso de Alien al cine, es un buen momento para que te sumerjas en este mundo nacido de la mente de James Cameron.

Por ello, te decimos cómo debes ver las películas de la saga y tengas el pretexto ideal para un maratón de ciencia ficción y terror espacial en los próximos días.

Alien: orden cronológico de las películas

Fue en 1979 cuando la película Alien: el octavo pasajero llegaba a las pantallas de todo el mundo, presentándonos a la teniente Ellen Ripley (Sigourney Weaver) y a la tripulación del Nostromo, quienes al atender una señal de auxilio se encuentran con una extraña forma de vida.

Es ahí donde comienza la historia que daría pie a una saga que comprende ya nueve películas, historietas y videojuegos, siendo en 2017 con Alien: Covenant la última vez que vimos a esta criatura en el cine.

Ahora bien, si lo que te interesa es saber en qué orden ver todas las películas que integran esta franquicia, te lo decimos a continuación:

Prometheus (2012)

Alien : Covenant (2017)

: Covenant (2017) Alien , el octavo pasajero (1979)

, el octavo pasajero (1979) Alien : Romulus (2024)

: Romulus (2024) Aliens: El regreso (1986)

Alien 3 (1992)

3 (1992) Alien: Resurrección (1997)

Mención aparte merecen Alien vs. Predator (2004) y Aliens vs. Predator 2 (2007), que si bien recuperan al xenomorfo en realidad este no es el protagonista de la historia, aparte que la trama de ambas, para muchos, carece de sentido.

Aún así, dejamos a tu consideración ambas producciones que si bien son ´palomeras´ no aportan mucho realmente a la saga, la cual puedes ver completa en la plataforma Disney+ antes de ir al cine a ver Alien Romulus y entiendas finalmente el por qué ´en el espacio nadie escuchará tus gritos´.