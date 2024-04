¿Los garrafones caducan? Lo que debes saber para cuidar tu salud

El consumo de agua embotellada se ha disparado en los últimos años; si bien, en teoría, el agua que sale de la llave es apta para el consumo humano, muchos optan por comprar garrafones o llevarlos a rellenar que es una opción mas económica en comparación con lo primero.

Sin embargo, lo que muchos se preguntan es si estos envases tienen una fecha de caducidad, o si el contenido de los mismos puede echarse a perder y ocasionar problemas de salud en las y los consumidores.

¿Los garrafones caducan?

La respuesta más directa es que sí. Como todo producto, los envases que se utilizan para almacenar agua purificada también comienzan a deteriorarse con el tiempo, esto debido a golpes, raspones y al descuido de quienes los transportan o de quienes los utilizan.

Según información de la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada (Anpcapac), aún hay empresas purificadoras que reciclan envases que ya cumplieron su ciclo de vida, lo que ha generado ciertos problemas de salud en algunos puntos del país.

Y es que hay que tomar en cuenta que, dependiendo el material del que estén hechos, los garrafones pueden durar en promedio unos tres años o aproximadamente 160 proceso de llenado, lo que puede reducirse a la mitad en el caso de los fabricados con PVC o con PET.

Una forma de saber si el garrafón que usamos está por cumplir su vida útil es revisando en la parte de abajo donde se encuentra indicado el año en el que fue producido, a lo que habría que sumarle tres años.

Regularmente, este indicador es un círculo con apariencia de reloj el cual tiene en el centro el año en el que fue fabricado, así como una flecha que indica el mes. Por ejemplo, si tu garrafón se fabricó en abril de 2023, lo ideal sería cambiarlo en 2026.

El indicador de fabricación se encuentra en la parte inferior del garrafón

En el caso del agua que contienen, esta no tendría por qué caducar; y es que aunque el plástico suele liberar ciertos químicos, en condiciones de almacenaje adecuadas estos no representan un peligro para las personas. Aún así, las empresas ponen una fecha de consumo preferente en los envases.

Hay que estar pendientes de factores externos, como que el garrafón no esté bien sellado, que el agua no haya sido tratada de manera correcta o si se ven partículas flotando; además, si al abrirlo notas un olor o sabor extraño es señal de que el agua no está en condiciones para ser consumida.

Recuerda: si vas a estar llevando a rellenar constantemente tu garrafón asegúrate que esté bien tapado cuando esté vacío para evitar que se contamine pues el lavado en las purificadoras no siempre es el adecuado.

También evita golpearlo o arrojarlo de forma brusca contra el suelo para que no presente abolladuras o pueda romperse.