Empresarios veracruzanos despiden personal por no poder aumentar salarios

El presidente del Consejo Coordinador Metropolitano de Xalapa, Fernando Arana Watty reconoció que varios empresarios veracruzanos, se vieron en la necesidad de tener que despedir a parte de su plantilla de personal, pues no contarían con la capacidad financiera para cubrir el aumento al salario y a las vacaciones que fueron aprobados para el presente año.

"La verdad es que a muchos empresarios ya no les da, para mantener la plantilla laboral completa, y tuvieron que prescindir desde uno o más empleados, según cada negocio o empresa", expresó.

Lamentó la situación, pero indicó que fueron medidas tomadas por parte de los empresarios para mantener la mayor parte de las fuentes de trabajo.

"Tenemos el incremento de los salarios y hemos ido sumando que esto se ha dado desde varios años, cada vez más le duele a los empresarios poder cumplirlo ahorita vimos, el pago de aguinaldos y vacaciones a muchos se les complicó muchísimo prefirieron a veces liquidar a algunos trabajadores para no seguir pagando el próximo año este volumen de vacaciones. No es que el empresario no lo quiera hacer más bien es que las condiciones del país no dan para hacerlo", señaló.

También te puede interesar... Precio del gas LP en Xalapa y Veracruz; esto costará del 19 al 25 de enero

Tras lo anterior, consideró que los empresarios ven el 2025 como "un gran reto", y están tomando las medidas que mejor consideren convenientes.

También te puede interesar... Economía en México registró crecimiento al cierre del 2024, revela Inegi

"Ha bajado mucho el consumo, tenemos una gran inflación en los productos, sabemos y lo tenemos muy claro que no les alcanza a nuestros colaboradores para comprar lo que antes compraban, ahora ganan un poco más pero les alcanza para menos por temas inflacionarios, porque pega el incremento a las casetas, el incremento a las gasolinas, que es constante", argumentó.