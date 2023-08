Luis Rubiales no dejará la presidencia de la Real Federación Española de Futbol; hay reacciones

Tras el polémico beso a la futbolista Jenni Hermoso tras lograr el campeonato mundial femenil hace unas semanas, todo indicaba que la presión social y mediática haría que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, dejaría el cargo casi sin chistar.

Sin embargo, durante las primeras horas de este 25 de agosto, en una asamblea extraordinaria en la que todos esperaban presentara su dimisión, Rubiales sorprendió al mundo entero.

Luis Rubiales no dejara su cargo

Rubiales informó que no tiene pensado dejar su puesto al frente del máximo organismo del futbol en la península ibérica, aunque sí ofreció una disculpa por el contexto en el que se produjo el infame beso, que definió como algo "espontáneo, mutuo eufórico y consentido".

"Esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras; hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración".

En sus palabras, lo que ocurrió con la jugadora de Tuzos femenil fue lo siguiente: "Casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo, y le dije 'Olvídate del penalti', y me contestó 'Eres un crack', y yo le dije '¿Un piquito?' y ella dijo vale".

"Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo".

El machista de Luis Rubiales anuncia que no dimite a gritos y entre aplausos de sus seleccionadores Jorge Vilda y Luis de la Fuentes. Lamentable. pic.twitter.com/3WicdivDw9 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 25, 2023

Además, calificó a todo lo que ha desatado el beso con Jenni Hermoso como un intento de 'asesinato social´, pues las críticas en realidad no buscan hacer justicia, acusando también una especie de ´falso feminismo´.

Estas declaraciones ya han generado un gran numero de reacciones en apoyo a la futbolista, incluso por parte de la Liga MX femenil, que si bien tardó un poco en pronunciarse hoy emitió un mensaje a favor de la jugadora del Pachuca.

Incluso, tanto Hermoso como otras 58 futbolistas españolas han anunciado su decisión de renunciar a la selección si Rubiales sigue al frente de la Federación, incluidas las actuales campeonas del mundo.

Por su parte, la Federación Española respaldó los dichos de su presidente, afirmando que tomarán ´todas las acciones legales necesarias´ para defender la honorabilidad de Luis Rubiales. El conflicto, por lo visto, está muy lejos de terminar.