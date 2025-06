Kristi Noem acusa a Sheinbaum de alentar las protestas en LA

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, "condenó" a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por "alentar" a las protestas contra las redadas en Los Ángeles, California.

En un evento del presidente Donald Trump en la Oficina Oval, Noem dijo que Sheinbaum "salió y alentó más protestas en Los Ángeles y la condeno por eso".

Afirmó que Sheinbaum "no debería estar alentando las protestas violentas". Indicó que si bien la gente "tiene derecho a la protesta pacífica", pero que "la violencia que estamos viendo no es aceptable, no va a ocurrir en Estados Unidos".

La secretaria de Seguridad señaló que "este presidente (Trump) defiende al estadounidense promedio que quiere llevar a sus hijos todos los días a la escuela con seguridad, llevar adelante sus negocios y proveer a sus familias".

Aseguró que Trump "tiene toda la autoridad bajo la Constitución de enviar a la Guardia Nacional, acorde al Título 10, a estas comunidades y garantizar que las autoridades estén protegidas, que puedan hacer su trabajo, que no se les falte al respeto".

Noem elogió a Trump por enviar a Los Ángeles a la Guardia Nacional y a los Marines, de quienes dijo "están entrenados para responder a las necesidades que tenemos en el terreno".

Criticó a la vez al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, por la forma como ha respondido a las protestas que se desataron el viernes pasado en rechazo de las redadas contra los migrantes.

Trump aseguró que si no fuera por el envío de la Guardia Nacional y los Marines, Los Ángeles "estaría ardiendo", y advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección en esa ciudad californiana, por las protestas.

"Si hay una insurrección, sin duda la invocaría", dijo, a pregunta de periodistas.

En redes sociales se ha estado difundiendo en estos días un mensaje de Sheinbaum contra la imposición de gravámenes a las remesas que envían los mexicanos que están en Estados Unidos a sus familiares en México.

El gravamen, de 3.5%, está incluido en el plan fiscal de Trump que está en manos del Senado estadounidense.

En su mensaje, Sheinbaum dijo: "Porque de ser necesario, nos vamos a movilizar. Porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos, de Estados Unidos a México".

Sin embargo, Sheinbaum no ha alentado a los migrantes a protestar en Los Ángeles y, tras estallar las protestas, ha llamado "a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica" y a "no caer en provocaciones".