Raúl Jiménez suma su tercer partido sin ser convocado con el Wolverhampton

Por tercer partido consecutivo, el delantero mexicano, Raúl Jiménez se quedó fuera de la lista de convocados de los Wolves, todo esto, por la decisión del técnico, Julen Lopetegui.

El Wolverhamton se enfrentaría al Leicester City en la fase final de la Premier League, recordemos que ante el Chelsea y Brentford, el mexicano se quedó en el estadio viendo el partido.

Ahora más que nunca, se ha visto relegado del equipo, hace unos años, el lobo de Tepeji era referente, capitán y goleador del conjunto inglés, ahora simplemente, ya no es tomado en cuenta.

En el olvido

Desde que inició el mes de abril, el delantero de la Selección Mexicana no ha disputado ningún solo minuto en la liga inglesa y no es por un tema de lesión, simplemente desde que Jiménez decidió ir a la copa del mundo, al entrenador, Lopetegui no le gustó la decisión y lo ha dejado sin protagonismo.

Recordemos que Raúl ya cumplió un año sin anotar en la Premier League, en lo que va de la temporada ha sido clave en unos cuantos encuentros con asistencias pero nada fuera de lo extraordinario.

En la actual temporada, el mexicano solo ha jugado de arranque seis de los últimos diez juegos, pero con esta jornada, el mexicano no ha visto actividad en cuatro juegos.