David Faitelson pide disculpas a Rafa Puente; ¿qué pasó entre los comentaristas? (+Video)

Los programas de análisis deportivo se han convertido en un espectáculo total; desde que Futbol Picante y El Chiringuito llegaron a las pantallas, el formato de discusión entre especialistas se ha vuelto muy popular entre los espectadores, que esperan ver acalorados pleitos entre los participantes.

Algo así se vivió durante la transmisión del programa Línea de 4 de TUDN, en un panel donde estuvieron presentes David Faitelson y Rafa Puente, quienes frente a sus compañeros se enfrascaron en una fuerte discusión que provocó que este día el ex conductor de TV Azteca tuviera que disculparse.

¿Por qué David Faitelson se disculpó con Rafa Puente?

Durante el análisis del partido entre América y Pachuca en la semifinal de la Concachampions, Rafa Puente hizo un comentario sobre la carrera de Faitelson, señalando que mucho se basa en ´hacer show´ en la televisión, algo que no cayó muy bien en el periodista deportivo.

"A mí no me puedes decir que hago solamente show, yo soy un periodista y me tienes que guardar respeto; me estás faltando al respeto, me estás diciendo que es estéril todo lo que yo hago", arremetió Faitelson frente a sus compañeros de programa.

"Parte de tu polémica es muchas veces estéril, ni siquiera estás convencido de lo que dices pero en ese afán de construir una polémica puedes opinar", señaló Puente.

El excompañero de José Ramón Fernández no se quedó callado, y agregó: "pero eso quién lo dice, con todo respeto un pinche entrenador fracasado. Tú sabes atacar pero no sabes defender; ¿quién es Rafa Puente?".

¡Se prendió el debate!



"¡Me estás faltando al respeto! Estás diciendo que es estéril lo que yo hago": @DavidFaitelson_



"Congruencia... es una palabra que en tu diccionario no existe": @rafaelpuente



En vivo TUDN pic.twitter.com/W6JmiUjwMF — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) April 24, 2024

Rafa Puente atajó el comentario de Faitelson respondiendo a la pregunta de ´quién es Rafa Puente´: "un pinche entrenador fracasado pero que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente piensa y no te dice".

El pleito continuó en esa tónica, con Faitelson afirmando que también ha dicho en cara del extécnico de Pumas y otros equipos de la Liga MX que ´no sirve como entrenador´, a lo que Puente respondió que, al menos, él sí tiene congruencia, palabra que parece no estar en el diccionario del periodista deportivo.

Esta situación desató muchos comentarios en las redes sociales, al grado que este día David Faitelson tuvo que salir a dar una disculpa por los dichos en Línea de 4, reconociendo que las descalificaciones personales ´no tiene cabida en un programa de interés periodístico´.

Por el momento, Rafa Puente no se ha pronunciado al respecto.